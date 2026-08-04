Tesla упёрлась в пределы старого «железа»: бортовые компьютеры HW3 перегревается и виснут под новым автопилотом

В 2016 году глава компании Илон Маск (Elon Musk) заверял окружающих, что все выпущенные с того момента электромобили Tesla смогут путём обновления ПО через несколько лет получить возможность управляться автоматически без участия водителя. В действительности возможностей «железа» тех лет уже не хватает для стабильной работы даже облегчённой версии FSD v14, и автовладельцы всё чаще жалуются на сбои.

Как отмечает Electrek, на протяжении последних двух недель Tesla распространяет обновление FSD v14 Lite, которое оптимизировано для работы с бортовыми компьютерами поколения HW3, обладающими ограниченной пропускной способностью памяти по сравнению с HW4 (она в восемь раз ниже), а также оснащёнными лишь 8 Гбайт оперативной памяти. Новое ПО даже с учётом предусмотренных оптимизаций вызывает перегрев компонентов бортового компьютера и сбои в работе автоматики, отвечающей за активную помощь водителю. Заметим, что до этого для машин с компьютерами поколения HW3 было доступно только ПО версии 12.6, которым они пользовались более года, хотя в то же время более свежие машины с HW4 получали обновления на регулярной основе.

Если температурные датчики бортового компьютера версии HW3 фиксируют нагрев компонентов до уровня свыше 90 градусов Цельсия, то система переходит в защитный сервисный режим, отменяя действие всех электронных ассистентов, завязанных на «железо» HW3 и уведомляя водителя о необходимости взять управление на себя. Повторное включение ассистентов по инициативе пользователя не представляется возможным, пока температура бортового компьютера не нормализуется. Некоторые автовладельцы уже столкнулись с тем, что на центральном дисплее машины появлялось уведомление о неисправности бортового компьютера и необходимости его замены на исправный в фирменном сервисе Tesla. У тех, кто продолжает пользоваться версией ПО v14 Lite в сочетании с HW3, возникают проблемы с безопасным функционированием бортовых систем: машина может либо резко тормозить без видимой причины, либо медлить в тех ситуациях, когда надо продолжать движение. Это может указывать на промедление в обработке информации бортовым компьютером.

При этом компания невольно загнала себя в ловушку, признав, что HW3 не сможет обеспечить полный автопилот, а потому бортовые компьютеры этого поколения нужно заменить хотя бы на HW4. Предполагается, что Tesla такую замену должна проводить за свой счёт, а появление проблем с перегревом только усугубляет масштабы обмена. К слову, компоненты HW3 перегревались задолго до выхода обновления FSD v14 Lite, но в основном это происходило из-за нарушений в работе системы охлаждения.