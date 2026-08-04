Сегодня 04 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Конгресс США оказался активным пользоват...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Конгресс США оказался активным пользователем ChatGPT и потратил на него больше $100 тысяч

В американском Конгрессе активно пользуются платформой OpenAI ChatGPT — она является наиболее популярным сервисом искусственного интеллекта в ведомстве, показал анализ финансовых расходов.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

За финансовый год, который закончился 31 марта, OpenAI получила около 90 % платежей от структур Палаты представителей, включая её комитеты и институциональные счета, показали отчёты. Конгресс потратил на ChatGPT около $113 580 в составе 798 транзакций; общие расходы американского парламента на ИИ составили не менее $113 740. Вторым по величине расходов стал чат-бот Anthropic Claude, за который заплатили $13 160 в составе 37 транзакций. Примечательно, что у структур Демократической партии расходы на ИИ составили $54 165 — втрое больше, чем у структур республиканцев — они потратили $15 782.

Приведённые данные не включают сценарии внедрения ИИ с бесплатными учётными записями и доступ к системам ИИ в составе контрактов на поставки ПО. Сотрудники Конгресса используют ChatGPT и другие сервисы для написания служебных записок, создания сводок и анализа законопроектов, ответов на вопросы избирателей, обработки результатов политических исследований и написания публикаций для социальных сетей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям
В OpenAI рассказали, почему новый интерфейс ChatGPT оказался запутанным, и как его изменят
OpenAI настроена интегрировать ChatGPT в умные очки сторонних разработчиков
Глава Hugging Face заявил, что Китай сможет обойти США в разработке передовых ИИ-моделей уже в ближайший год
Глава Shift Up объяснил, почему сгенерированный ИИ музыкальный клип с героиней Stellar Blade: Blood Rain не должен возмущать игроков
«Вы имеете право знать»: в ЕС начали действовать новые правила прозрачности ИИ — за нарушения грозят штрафы до €15 млн
Материалы по теме
OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям

OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям

В OpenAI рассказали, почему новый интерфейс ChatGPT оказался запутанным, и как его изменят

В OpenAI рассказали, почему новый интерфейс ChatGPT оказался запутанным, и как его изменят

OpenAI настроена интегрировать ChatGPT в умные очки сторонних разработчиков

OpenAI настроена интегрировать ChatGPT в умные очки сторонних разработчиков

Глава Hugging Face заявил, что Китай сможет обойти США в разработке передовых ИИ-моделей уже в ближайший год

Глава Hugging Face заявил, что Китай сможет обойти США в разработке передовых ИИ-моделей уже в ближайший год

Глава Shift Up объяснил, почему сгенерированный ИИ музыкальный клип с героиней Stellar Blade: Blood Rain не должен возмущать игроков

Глава Shift Up объяснил, почему сгенерированный ИИ музыкальный клип с героиней Stellar Blade: Blood Rain не должен возмущать игроков

«Вы имеете право знать»: в ЕС начали действовать новые правила прозрачности ИИ — за нарушения грозят штрафы до €15 млн

«Вы имеете право знать»: в ЕС начали действовать новые правила прозрачности ИИ — за нарушения грозят штрафы до €15 млн

Теги: openai, chatgpt, ии, конгресс
openai, chatgpt, ии, конгресс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Самая большая в мире 3,2-гигапиксельная камера LSST показала более полумиллиона галактик на одном изображении
Lekuo выпустила карту расширения с чипсетом AMD B650 — она добавит в ПК четыре слота M.2 под SSD и по столько же портов USB и SATA
DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки
Бум ИИ взвинтил цены на медь к историческим максимумам
«Два миллиона печенек для двух миллионов из вас»: Capcom похвасталась ажиотажем вокруг Resident Evil Veronica
Анонсирован симулятор киберпанкового ломбарда Probably Stolen, где каждая сделка — азартная игра 13 мин.
Конгресс США оказался активным пользователем ChatGPT и потратил на него больше $100 тысяч 30 мин.
РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако 2 ч.
Apple пообещала открыть для Windows доступ к буферу обмена iPhone 3 ч.
Microsoft начала тестировать расширенный показ уведомлений с Android-устройств в Windows 4 ч.
Telegram ненадолго пропадал из App Store — Apple объяснила причину 4 ч.
Ветеран Rockstar объяснил, почему Midnight Club 5 так и не вышла 4 ч.
Глава Hugging Face заявил, что Китай сможет обойти США в разработке передовых ИИ-моделей уже в ближайший год 5 ч.
Linux не достигла 10 % рынка ПК — резкий рост объяснили активностью ИИ-ботов 5 ч.
Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах из-за отзыва SSL-сертификатов 5 ч.
Samsung лишит Galaxy S27 Ultra одной из камер с телеобъективом — возможно, для экономии 29 мин.
Tesla упёрлась в пределы старого «железа»: бортовые компьютеры HW3 перегревается и виснут под новым автопилотом 35 мин.
Млечный Путь переполнен чёрными дырами — осталось их найти 39 мин.
Sandisk и SK hynix разработали стандарт сверхскоростной флеш-памяти HBF 39 мин.
Xiaomi представила недорогие домашние проекторы Redmi Projector 5 и 5 Pro 43 мин.
Грунтовых вод Вирджинии не хватает для обеспечения работы новых ЦОД 3 ч.
HP Inc, Asus и Acer начали использовать китайскую память производства CXMT 4 ч.
Китайские власти ужесточат контроль за разработкой чипов и лучше защитят правообладателей 5 ч.
В приложениях Samsung Смарт-ТВ обнаружен SDK, продающий доступ к IP и пропускной способности сети владельца 5 ч.
Новый глава Apple привлёк ветерана к руководству компанией 8 ч.