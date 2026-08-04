Конгресс США оказался активным пользователем ChatGPT и потратил на него больше $100 тысяч

В американском Конгрессе активно пользуются платформой OpenAI ChatGPT — она является наиболее популярным сервисом искусственного интеллекта в ведомстве, показал анализ финансовых расходов.

За финансовый год, который закончился 31 марта, OpenAI получила около 90 % платежей от структур Палаты представителей, включая её комитеты и институциональные счета, показали отчёты. Конгресс потратил на ChatGPT около $113 580 в составе 798 транзакций; общие расходы американского парламента на ИИ составили не менее $113 740. Вторым по величине расходов стал чат-бот Anthropic Claude, за который заплатили $13 160 в составе 37 транзакций. Примечательно, что у структур Демократической партии расходы на ИИ составили $54 165 — втрое больше, чем у структур республиканцев — они потратили $15 782.

Приведённые данные не включают сценарии внедрения ИИ с бесплатными учётными записями и доступ к системам ИИ в составе контрактов на поставки ПО. Сотрудники Конгресса используют ChatGPT и другие сервисы для написания служебных записок, создания сводок и анализа законопроектов, ответов на вопросы избирателей, обработки результатов политических исследований и написания публикаций для социальных сетей.