Неисправность немецкой ракеты не позволила Великобритании стать космической державой

Немецкий стартап Rocket Factory Augsburg (RFA) отложил дебютный полёт ракеты RFA One с космодрома SaxaVord на острове Анст Шетландского архипелага в Шотландии. После недели комплексных испытаний полностью собранной ракеты на стартовой площадке инженеры обнаружили неисправность, требующую детального изучения. Если бы не эта проблема, Великобритания уже на днях стала бы новой космической державой, осуществляющей запуски со своей территории.

По факту сбоя компания решила снять ракету со стартового стола и вновь разделить её на ступени, чтобы получить доступ к системам и определить причину проблемы. RFA не сообщила, какой именно узел отказал и насколько серьёзным окажется ремонт. Новая дата запуска пока также не назначена. Полёт должен был стать первой попыткой вывести полезную нагрузку на орбиту с территории Великобритании с помощью вертикально стартующей с космодрома ракеты.

Ракета-носитель RFA One представляет собой трёхступенчатую ракету лёгкого класса высотой 30 м и диаметром 2 м. На первой ступени установлены девять жидкостных двигателей Helix, а на второй — один Helix с соплом для работы в вакууме. Двигатели работают на жидком кислороде и керосине RP-1 по кислородно-обогащённой схеме ступенчатого сгорания: газ после привода турбонасосов не выбрасывается наружу, а поступает в основную камеру.

По расчётам RFA, замкнутый цикл должен обеспечить примерно на 7 % более высокую эффективность и увеличить массу полезной нагрузки примерно на 30 % по сравнению с двигателями открытой газогенераторной схемы. Все девять двигателей первой ступени имеют регенеративное охлаждение и управляемый вектор тяги. Корпуса ступеней изготовлены из сравнительно дешёвой нержавеющей стали, а баки окислителя и горючего разделены общей силовой переборкой.

Заявленная грузоподъёмность RFA One достигает 1300 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, 850 кг — на полярную орбиту высотой 2000 км и 450 кг — на геопереходную орбиту. Третья ступень Redshift одновременно выполняет функции орбитального транспортного аппарата: она должна точно разводить спутники по заданным орбитам и поддерживать как отдельные запуски, так и совместные миссии с несколькими аппаратами. Перед стартом инженеры намеревались провести на площадке полноценное огневое испытание первой ступени. Эта операция особенно важна после аварии в августе 2024 года, когда во время аналогичного теста была потеряна предыдущая ступень. RFA утверждает, что причины того происшествия были установлены, после чего компания доработала двигатели Helix, систему наддува баков и процедуры ввода в эксплуатацию.

Для запуска космодром SaxaVord заранее согласовал пятинедельное окно, начинающееся 10 августа 2026 года. Попытки могли проводиться по понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 20:00 по местному времени. При этом требовалось временно закрывать район вокруг космодрома, морской коридор к северу от острова и часть воздушного пространства. Обнаруженная неисправность, по-видимому, приведёт к отмене этого окна. При этом проект имеет полное разрешение на запуски от регулятора: RFA получила от Управления гражданской авиации Великобритании бессрочную лицензию оператора космических полётов, дополняющую лицензии самого космодрома и службы управления зоной запуска.

Успех RFA One позволил бы Великобритании и континентальной Европе получить новую площадку для независимого выведения малых спутников на полярные и солнечно-синхронные орбиты, однако теперь сроки исторического старта будут зависеть от результатов технического расследования. Это не единственная в ЕС компания для создания частного европейского космического флота, но пока никто не может похвастаться успехами, даже с непосредственным участием ветеранов советской ракетной отрасли.