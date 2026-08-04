Сегодня 04 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Неисправность немецкой ракеты не позволи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Неисправность немецкой ракеты не позволила Великобритании стать космической державой

Немецкий стартап Rocket Factory Augsburg (RFA) отложил дебютный полёт ракеты RFA One с космодрома SaxaVord на острове Анст Шетландского архипелага в Шотландии. После недели комплексных испытаний полностью собранной ракеты на стартовой площадке инженеры обнаружили неисправность, требующую детального изучения. Если бы не эта проблема, Великобритания уже на днях стала бы новой космической державой, осуществляющей запуски со своей территории.

Источник изображения: Rocket Factory Augsburg

Источник изображения: Rocket Factory Augsburg

По факту сбоя компания решила снять ракету со стартового стола и вновь разделить её на ступени, чтобы получить доступ к системам и определить причину проблемы. RFA не сообщила, какой именно узел отказал и насколько серьёзным окажется ремонт. Новая дата запуска пока также не назначена. Полёт должен был стать первой попыткой вывести полезную нагрузку на орбиту с территории Великобритании с помощью вертикально стартующей с космодрома ракеты.

Ракета-носитель RFA One представляет собой трёхступенчатую ракету лёгкого класса высотой 30 м и диаметром 2 м. На первой ступени установлены девять жидкостных двигателей Helix, а на второй — один Helix с соплом для работы в вакууме. Двигатели работают на жидком кислороде и керосине RP-1 по кислородно-обогащённой схеме ступенчатого сгорания: газ после привода турбонасосов не выбрасывается наружу, а поступает в основную камеру.

По расчётам RFA, замкнутый цикл должен обеспечить примерно на 7 % более высокую эффективность и увеличить массу полезной нагрузки примерно на 30 % по сравнению с двигателями открытой газогенераторной схемы. Все девять двигателей первой ступени имеют регенеративное охлаждение и управляемый вектор тяги. Корпуса ступеней изготовлены из сравнительно дешёвой нержавеющей стали, а баки окислителя и горючего разделены общей силовой переборкой.

Заявленная грузоподъёмность RFA One достигает 1300 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, 850 кг — на полярную орбиту высотой 2000 км и 450 кг — на геопереходную орбиту. Третья ступень Redshift одновременно выполняет функции орбитального транспортного аппарата: она должна точно разводить спутники по заданным орбитам и поддерживать как отдельные запуски, так и совместные миссии с несколькими аппаратами. Перед стартом инженеры намеревались провести на площадке полноценное огневое испытание первой ступени. Эта операция особенно важна после аварии в августе 2024 года, когда во время аналогичного теста была потеряна предыдущая ступень. RFA утверждает, что причины того происшествия были установлены, после чего компания доработала двигатели Helix, систему наддува баков и процедуры ввода в эксплуатацию.

Для запуска космодром SaxaVord заранее согласовал пятинедельное окно, начинающееся 10 августа 2026 года. Попытки могли проводиться по понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 20:00 по местному времени. При этом требовалось временно закрывать район вокруг космодрома, морской коридор к северу от острова и часть воздушного пространства. Обнаруженная неисправность, по-видимому, приведёт к отмене этого окна. При этом проект имеет полное разрешение на запуски от регулятора: RFA получила от Управления гражданской авиации Великобритании бессрочную лицензию оператора космических полётов, дополняющую лицензии самого космодрома и службы управления зоной запуска.

Успех RFA One позволил бы Великобритании и континентальной Европе получить новую площадку для независимого выведения малых спутников на полярные и солнечно-синхронные орбиты, однако теперь сроки исторического старта будут зависеть от результатов технического расследования. Это не единственная в ЕС компания для создания частного европейского космического флота, но пока никто не может похвастаться успехами, даже с непосредственным участием ветеранов советской ракетной отрасли.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема
SpaceX прекратила приём заказов на запуски Falcon 9 после 2028 года — дальше начнётся эра Starship
Китайскую ракету во время запуска поразила молния, но она всё равно успешно вывела спутник на орбиту
Млечный Путь переполнен чёрными дырами — осталось их найти
Акции SpaceX опустились на 20 % ниже цены июньского размещения
Предложен новый способ разведки залежей водяного льда на Луне — бесценного ресурса для баз на спутнике
Материалы по теме
Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема

Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема

SpaceX прекратила приём заказов на запуски Falcon 9 после 2028 года — дальше начнётся эра Starship

SpaceX прекратила приём заказов на запуски Falcon 9 после 2028 года — дальше начнётся эра Starship

Китайскую ракету во время запуска поразила молния, но она всё равно успешно вывела спутник на орбиту

Китайскую ракету во время запуска поразила молния, но она всё равно успешно вывела спутник на орбиту

Млечный Путь переполнен чёрными дырами — осталось их найти

Млечный Путь переполнен чёрными дырами — осталось их найти

Акции SpaceX опустились на 20 % ниже цены июньского размещения

Акции SpaceX опустились на 20 % ниже цены июньского размещения

Предложен новый способ разведки залежей водяного льда на Луне — бесценного ресурса для баз на спутнике

Предложен новый способ разведки залежей водяного льда на Луне — бесценного ресурса для баз на спутнике

Теги: запуск ракеты, авария
запуск ракеты, авария
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Самая большая в мире 3,2-гигапиксельная камера LSST показала более полумиллиона галактик на одном изображении
DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки
В приложениях Samsung Смарт-ТВ обнаружен SDK, продающий доступ к IP и пропускной способности сети владельца
Lekuo выпустила карту расширения с чипсетом AMD B650 — она добавит в ПК четыре слота M.2 под SSD и по столько же портов USB и SATA
«Два миллиона печенек для двух миллионов из вас»: Capcom похвасталась ажиотажем вокруг Resident Evil Veronica
Amazon нашла нового кандидата на роль Кратоса в сериале God of War и готовит замену Атрея 19 мин.
ИИ-агентов Google Gemini можно будет настраивать прямо на смартфоне — и без корпоративной подписки 20 мин.
Британские власти ужесточили надзор за разработчиками ИИ после атак агентов на сторонние ресурсы 60 мин.
Анонсирован симулятор киберпанкового ломбарда Probably Stolen, где каждая сделка — азартная игра 2 ч.
Конгресс США оказался активным пользователем ChatGPT и потратил на него больше $100 тысяч 2 ч.
РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако 4 ч.
Apple пообещала открыть для Windows доступ к буферу обмена iPhone 4 ч.
Microsoft начала тестировать расширенный показ уведомлений с Android-устройств в Windows 5 ч.
Telegram ненадолго пропадал из App Store — Apple объяснила причину 5 ч.
Ветеран Rockstar объяснил, почему Midnight Club 5 так и не вышла 6 ч.
Apple потребовала срочно запретить OpenAI доступ к своим коммерческим секретам 18 мин.
MediaTek выделила $5 млрд на разработку ИИ ASIC для ЦОД, планируя увеличить долю рынка с 1 % до 20 % 20 мин.
Apple AirPods с камерами могут выйти уже в сентябре 39 мин.
Неисправность немецкой ракеты не позволила Великобритании стать космической державой 48 мин.
10 млн IOPS и 50 DWPD: Kioxia представила SSD серии GP1 для ИИ-приложений 2 ч.
Samsung лишит Galaxy S27 Ultra одной из камер с телеобъективом — возможно, для экономии 2 ч.
Tesla упёрлась в пределы старого «железа»: бортовые компьютеры HW3 перегревается и виснут под новым автопилотом 2 ч.
Млечный Путь переполнен чёрными дырами — осталось их найти 3 ч.
Sandisk и SK hynix разработали стандарт сверхскоростной флеш-памяти HBF 3 ч.
Xiaomi представила недорогие домашние проекторы Redmi Projector 5 и 5 Pro 3 ч.