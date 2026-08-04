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Apple AirPods с камерами могут выйти уже в сентябре

Apple довольно долго ведёт работу над наушниками AirPods, которые будут функционировать на основе визуальной модели искусственного интеллекта. Первоначально они планировались к выходу в этому году, затем стало известно, что производитель перенёс их на следующий. Теперь стало известно, что устройство всё-таки может выйти в этом.

Первые слухи об Apple AirPods с камерами касались модели с индексом B798, утверждает аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Эта модель, как и сообщалось ранее, запланирована к выходу на 2027 году — речь идёт о продвинутой версии устройства. Но существует также вариант с модельным индексом B790, и этот вариант может дебютировать уже в этом году.

Наушники с камерами Apple AirPods модели B790 находятся на более поздней стадии разработки — «упоминания о продукте уже появились в коде iOS 27, и его дебют в планах Apple намечен на этот год», сообщает аналитик. Упоминание Apple AirPods этой модели в июле обнаружил в коде один из разработчиков. Установить, в чём отличие версий B790 и B798, пока не удалось; нет даже ясности, выйдут ли на рынок обе модели. Предполагается, что эти Apple AirPods получат более длинные ножки для размещения камер и светодиодного индикатора, предупреждающего об отправке данных в облако.

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Теги: apple, airpods, ии
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