Сегодня 04 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ вернул к жизни ноутбук с заблокирован...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ вернул к жизни ноутбук с заблокированным BIOS — Claude Code вскрыл защиту HP

Иногда на вторичном рынке со значительной скидкой продаются ноутбуки с заблокированным BIOS. В одних случаях они просто не позволяют изменять настройки; в других — без пароля, который после нескольких смен владельцев никто уже не знает, отказывается загружаться операционная система. Одному владельцу такого ноутбука помощь оказал сервис искусственного интеллекта Anthropic Claude Code.

Некий пользователь платформы Reddit приобрёл ноутбук HP 15-dw1036ne с процессором Intel 10 поколения — на компьютере был заблокирован BIOS версии F.68, и энтузиаст решил разблокировать его самостоятельно. Он запасся программатором CH341A и средствами дизассмеблирования кода, но своими силами с задачей не справился — при любом изменении кода ПК выдавал ошибку: «Обнаружено повреждение BIOS».

Поэтому он обратился за помощью к Claude Code, поставив искусственному интеллекту задачу изучить дамп BIOS и попытаться разблокировать его. Тот справился успешно: обнаружил и деактивировал фрагмент кода, который проверяет подпись RSA-2048 DXE-FV, включил 55 скрытых полей настроек и подал на вывод все вкладки конфигурации BIOS. В результате владелец компьютера получил полностью разблокированный компьютер с доступом ко всем настройкам.

В теме на Reddit он разместил скрипт на Python, который автоматически выполняет весь этот процесс на данном ноутбуке HP: создаёт резервную копию BIOS, применяет все три патча и разблокирует компьютер модели HP 15-dw1036ne. Следует, однако, предупредить: этот скрипт может не заработать на любом другом экземпляре, даже если это продукция того же производителя и та же модель — в последующих ревизиях могла смениться, например, модель материнской платы. Но пример наглядно иллюстрирует, что ноутбук с заблокированным BIOS теперь можно вернуть к полноценной работе при помощи ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
HP Inc, Asus и Acer начали использовать китайскую память производства CXMT
HP и Ferrari выпустили ярко-красный ноутбук HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC за $5599
HP представила «самые тонкие в мире» ноутбуки OmniBook Ultra 16 и X 14 на процессоре Nvidia RTX Spark
Один ИИ-агент убедил другого выполнять команды хакера — в SDK Google нашли опасную схему атаки
ИИ-агентов Google Gemini можно будет настраивать прямо на смартфоне — и без корпоративной подписки
Британские власти ужесточили надзор за разработчиками ИИ после атак агентов на сторонние ресурсы
Материалы по теме
HP Inc, Asus и Acer начали использовать китайскую память производства CXMT

HP Inc, Asus и Acer начали использовать китайскую память производства CXMT

HP и Ferrari выпустили ярко-красный ноутбук HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC за $5599

HP и Ferrari выпустили ярко-красный ноутбук HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC за $5599

HP представила «самые тонкие в мире» ноутбуки OmniBook Ultra 16 и X 14 на процессоре Nvidia RTX Spark

HP представила «самые тонкие в мире» ноутбуки OmniBook Ultra 16 и X 14 на процессоре Nvidia RTX Spark

Один ИИ-агент убедил другого выполнять команды хакера — в SDK Google нашли опасную схему атаки

Один ИИ-агент убедил другого выполнять команды хакера — в SDK Google нашли опасную схему атаки

ИИ-агентов Google Gemini можно будет настраивать прямо на смартфоне — и без корпоративной подписки

ИИ-агентов Google Gemini можно будет настраивать прямо на смартфоне — и без корпоративной подписки

Британские власти ужесточили надзор за разработчиками ИИ после атак агентов на сторонние ресурсы

Британские власти ужесточили надзор за разработчиками ИИ после атак агентов на сторонние ресурсы

Теги: hp, anthropic, claude code, bios
hp, anthropic, claude code, bios
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Самая большая в мире 3,2-гигапиксельная камера LSST показала более полумиллиона галактик на одном изображении
Бум ИИ взвинтил цены на медь к историческим максимумам
DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки
Неисправность немецкой ракеты не позволила Великобритании стать космической державой
В приложениях Samsung Смарт-ТВ обнаружен SDK, продающий доступ к IP и пропускной способности сети владельца
ИИ вернул к жизни ноутбук с заблокированным BIOS — Claude Code вскрыл защиту HP 30 мин.
Агент ФБР украл у россиян криптовалюту почти на $1 млн, а потом его замучила совесть 32 мин.
ROC Backup получил сертификат совместимости с сервисами «Яндекс 360» 2 ч.
Один ИИ-агент убедил другого выполнять команды хакера — в SDK Google нашли опасную схему атаки 3 ч.
Amazon нашла нового кандидата на роль Кратоса в сериале God of War и готовит замену Атрея 4 ч.
ИИ-агентов Google Gemini можно будет настраивать прямо на смартфоне — и без корпоративной подписки 4 ч.
Британские власти ужесточили надзор за разработчиками ИИ после атак агентов на сторонние ресурсы 5 ч.
Анонсирован симулятор киберпанкового ломбарда Probably Stolen, где каждая сделка — азартная игра 5 ч.
Конгресс США оказался активным пользователем ChatGPT и потратил на него больше $100 тысяч 6 ч.
РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако 7 ч.
Всё сложилось: предзаказы на Samsung Galaxy Z Fold8 втрое превысили спрос на предшественника 21 мин.
Arctic получила компенсацию пошлин от США — и решила поделиться деньгами с покупателями 24 мин.
Китайская CXMT догонит Samsung и других грандов по части памяти для смартфонов, запустив производство LPDDR6 до конца года 33 мин.
Huawei убеждена, что Nvidia скоро упрётся в пределы масштабирования чипов 3 ч.
Apple потребовала срочно запретить OpenAI доступ к своим коммерческим секретам 4 ч.
MediaTek выделила $5 млрд на разработку ИИ ASIC для ЦОД, планируя увеличить долю рынка с 1 % до 20 % 4 ч.
Apple AirPods с камерами могут выйти уже в сентябре 4 ч.
10 млн IOPS и 50 DWPD: Kioxia представила SSD серии GP1 для ИИ-приложений 5 ч.
Samsung лишит Galaxy S27 Ultra одной из камер с телеобъективом — возможно, для экономии 6 ч.
Tesla упёрлась в пределы старого «железа»: бортовые компьютеры HW3 перегревается и виснут под новым автопилотом 6 ч.