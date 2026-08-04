ИИ вернул к жизни ноутбук с заблокированным BIOS — Claude Code вскрыл защиту HP

Иногда на вторичном рынке со значительной скидкой продаются ноутбуки с заблокированным BIOS. В одних случаях они просто не позволяют изменять настройки; в других — без пароля, который после нескольких смен владельцев никто уже не знает, отказывается загружаться операционная система. Одному владельцу такого ноутбука помощь оказал сервис искусственного интеллекта Anthropic Claude Code.

Некий пользователь платформы Reddit приобрёл ноутбук HP 15-dw1036ne с процессором Intel 10 поколения — на компьютере был заблокирован BIOS версии F.68, и энтузиаст решил разблокировать его самостоятельно. Он запасся программатором CH341A и средствами дизассмеблирования кода, но своими силами с задачей не справился — при любом изменении кода ПК выдавал ошибку: «Обнаружено повреждение BIOS».

Поэтому он обратился за помощью к Claude Code, поставив искусственному интеллекту задачу изучить дамп BIOS и попытаться разблокировать его. Тот справился успешно: обнаружил и деактивировал фрагмент кода, который проверяет подпись RSA-2048 DXE-FV, включил 55 скрытых полей настроек и подал на вывод все вкладки конфигурации BIOS. В результате владелец компьютера получил полностью разблокированный компьютер с доступом ко всем настройкам.

В теме на Reddit он разместил скрипт на Python, который автоматически выполняет весь этот процесс на данном ноутбуке HP: создаёт резервную копию BIOS, применяет все три патча и разблокирует компьютер модели HP 15-dw1036ne. Следует, однако, предупредить: этот скрипт может не заработать на любом другом экземпляре, даже если это продукция того же производителя и та же модель — в последующих ревизиях могла смениться, например, модель материнской платы. Но пример наглядно иллюстрирует, что ноутбук с заблокированным BIOS теперь можно вернуть к полноценной работе при помощи ИИ.