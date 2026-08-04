У Apple хотят отсудить более $30 млрд за распознавание лиц на фото

Суд дал ход коллективному судебному иску, податели которого утверждают, что Apple нарушила действующий в штате Иллинойс «Закон о защите конфиденциальности биометрической информации» (BIPA) — компанию могут приговорить к выплате более чем $30 млрд.

Иск, которому присвоили статус коллективного, в марте 2020 года подали около десяти владельцев устройств Apple. Они заявили, что функция «Люди» (People) в приложении «Apple Фото» нарушает закон BIPA, который даёт гражданам право контролировать свою биометрическую информацию и отказываться от её обработки по своему усмотрению. Законом предусмотрен штраф в размере $1000 за каждое нарушение по неосторожности и $5000 за каждое умышленное или совершенное по халатности нарушение.

Когда за аналогичное нарушение подали в суд на Meta✴ (тогда Facebook✴), дело завершилось мировым соглашением на $650 млн и дополнительным на $68,5 млн за нарушения в Instagram✴. В случае Apple исковое заявление с 2020 года менялось четырежды, истцы собрали доказательства, а ответчик несколько раз пытался отклонить иск, но в июне суд окончательно дал ему ход в статусе коллективного. Истцы будут представлять интересы 6,5 млн человек.

Если решение вынесут не в пользу Apple, истцам могут присудить компенсацию в размере до $32,5 млрд. На последнем в данный момент этапе компания запросила немедленную апелляцию на решение о классификации иска как коллективного, но её ходатайство отклонили. Теперь производство вернётся в окружной суд для рассмотрения по существу — истцам предстоит собственно доказать, что Apple нарушила BIPA.