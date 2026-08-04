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«Жди меня, мой чешский друг»: японский разработчик добавит в игру поддержку чешского языка ради одного фаната бейсбола в Чехии

Независимый японский разработчик, скрывающийся под вывеской студии Eba Game, не собирался снабжать свою новую игру Ball Boy Simulator поддержкой чешского языка, но неожиданное открытие изменило его планы.

Источник изображений: Eba Games

Источник изображений: Eba Game

Eba Game у себя в микроблоге на днях отчитался, что при анализе статистики добавления Ball Boy Simulator в списки желаемого пользователями Steam обнаружил одного потенциального покупателя игры из Чехии.

По словам Eba Game, благодаря соревнованию «Мировая классика бейсбола» (проводится с 2006 года) ему известно о глубоком уважении Чехии к бейсболу и Японии, в связи с чем он решил перевести Ball Boy Simulator на чешский.

«Так что ради одного поклонника бейсбола в Чешской Республике я внедрю [в Ball Boy Simulator] перевод и на чешский язык. Жди меня, мой чешский друг», — обратился Eba Game к неизвестному фанату из Чехии.

Демонстрация перевода на чешский

Демонстрация перевода на чешский

Ball Boy Simulator позиционируется разработчиком как психологический хоррор о «жестокой иерархии и гнетущей атмосфере бейсбольных клубов японских старших школ», которые Eba Game и его близкие пережили лично.

По сюжету после очередной тренировки бейсбольная команда недосчитывается нескольких мячей. Из-за страха перед тренером на поиски пропавшего инвентаря старшеклассники отправляют главного героя, который не может им отказать.

Релиз Ball Boy Simulator в Steam ожидается до конца августа, так что времени на внедрение чешского языка немного. Игра создаётся с применением ИИ (текстуры, музыка) — быть может, нейросети помогут Eba Game и с переводом.

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Теги: ball boy simulator, eba game, симулятор, хоррор
ball boy simulator, eba game, симулятор, хоррор
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