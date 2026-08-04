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ИИ-агенты помогут создать аналоги CUDA, но Nvidia тоже не стоит на месте

Важным преимуществом Nvidia являются не только ускорители на базе GPU, но и программная платформа CUDA, включающая готовый код для распространённых ИИ-задач, инструменты для поиска ошибок и приложения, позволяющие тысячам чипов согласованно работать при обучении моделей, пишет Business Insider. Но ИИ может нивелировать это преимущество.

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Всё, что было построено на платформе CUDA, — миллионы строк кода и внутренних рабочих процессов, разработанных компаниями, — создало мощный эффект привязки, который делает переход на альтернативы дорогостоящим и сложным. Например, согласно внутренним документам Amazon, CUDA является основным препятствием для внедрения ИИ-чипов Trainium и Inferentia.

Однако, как утверждают некоторые эксперты, ИИ позволит автоматизировать одну из самых сложных задач в отрасли: создание программного обеспечения, которое обеспечивает работу самого ИИ. Джереми Никсон (Jeremy Nixon), бывший исследователь Google Brain и основатель стартапа Infinity, занимающегося разработкой ПО для ИИ, рассказал в интервью Business Insider, что его компания использовала ИИ-агентов для создания программного обеспечения, подобного CUDA, для стартапа D-Matrix. И весь процесс занял всего 10 часов — доказательство того, что один из самых серьёзных барьеров для отказа от чипов Nvidia вполне преодолим.

OpenAI и Anthropic также продемонстрировали ИИ-модели, способные генерировать системное программное обеспечение. А основатель DeepSeek Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng) недавно сообщил, что ИИ-агенты, наряду с собственным языком программирования его стартапа TileLang, значительно упростили создание ПО для ИИ.

В свою очередь Nvidia заявила, что разработчики всё чаще используют библиотеки кода CUDA для создания ИИ-приложений и что она сама также использует программных ИИ-агентов для более быстрой разработки CUDA и её проверки в большем масштабе. По словам компании, по мере внедрения ИИ-моделей ценность её интегрированных аппаратных и программных продуктов увеличивается: «По мере того как ИИ смещается в сторону инференса и агентных рабочих нагрузок, потребность в глубокой, комплексной оптимизации только растёт».

Не все считают, что программные агенты подрывают преимущество CUDA. Бин Сюй (Bing Xu), основатель стартапа INT21, занимающегося разработкой ПО для ИИ, заявил, что CUDA обладает самой развитой экосистемой инструментов верификации и других функций, которые помогают агентам программирования работать более эффективно. По его словам, эта экосистема станет следующим защитным барьером для CUDA по мере развития агентов. «Агенты могут генерировать много кода за короткое время, но верификация — это самое узкое место», — говорит Сюй. Он добавил, что, хотя ИИ может помочь конкурентам догнать CUDA, Nvidia извлекает выгоду из тех же технологических процессов. Чипмейкер не спит и не стоит на месте, заявил Сюй.

При этом генеральный директор Modular Крис Латтнер (Chris Lattner) отметил, что написание кода — это лишь малая часть разработки программного обеспечения по сравнению с более сложными задачами, такими как его оптимизация для промышленного использования.

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Теги: nvidia, cuda, ии, ии-агент, программное обеспечение
nvidia, cuda, ии, ии-агент, программное обеспечение
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