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Qualcomm выпустила очередную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5 — слегка урезанный Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series

Qualcomm без громких анонсов разместила на сайте информацию о мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series. Чип с модельным индексом SM8850-1-AB будет использоваться в грядущем смартфоне Redmi K100 Pro. Он в значительной мере повторяет характеристики процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, но оптимизирован для игр.

Источник изображений: Qualcomm

У Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series те же центральный и графический процессоры, что у основного флагмана: два основных ядра Oryon с частотой до 4,6 ГГц, шесть ядер на 3,62 ГГц и графическая подсистема Adreno на 1,2 ГГц. В наличии те же нейропроцессор Hexagon, модем X85 5G, система связи FastConnect 7900, поддержка памяти LPDDR5X и накопителей UFS 4.1, а также процессор обработки изображений Qualcomm Spectra ISP, что и у основного варианта.

Единственная разница — объем высокопроизводительной памяти Adreno HPM: у обычного Snapdragon 8 Elite Gen 5 он составляет 18 Мбайт, а у SM8850-1-AB — только 12 Мбайт.

Новый чип стал очередным вариантом Snapdragon 8 Elite Gen 5: стандартная версия у большинства флагманских смартфонов носит модельный индекс SM8850-AC; SM8850-1-AD — вариант с более высокой тактовой частотой, который используется в смартфонах Samsung, Red Magic и Lenovo Legion; есть также 7-ядерный вариант SM8850-5-AC, который установлен на складной смартфон Oppo Find N6. Версия SM8850-1-AB ориентирована на игровые смартфоны, хотя присутствующие здесь решения Tile Memory Heap, Mesh Shading, оптимизация под Unreal Engine 5, Snapdragon Game Super Resolution 2.0, Adreno Frame Motion Engine 3.0 и аппаратное ускорение трассировки лучей есть и на основном Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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Теги: qualcomm, snapdragon, процессор
qualcomm, snapdragon, процессор
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