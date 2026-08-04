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Apple раскрыла дату презентации iPhone 18 сотрудникам

Компания Apple начала подготовку к своей традиционной сентябрьской презентации новых iPhone и косвенно подтвердила сроки её проведения. Согласно внутреннему сообщению для сотрудников, мероприятие состоится в первой половине сентября.

Источник изображения: Laurenz Heymann/Unsplash

Источник изображения: Laurenz Heymann/Unsplash

Как сообщает Bloomberg, Apple открыла приём заявок среди сотрудников фирменных магазинов в США для участия в программе поддержки мероприятия. Специально отобранные специалисты отправятся в Калифорнию, где будут помогать с организацией очередей, регистрацией гостей и взаимодействием со службами безопасности во время презентации.

В уведомлении компания сообщила, что мероприятие пройдёт в первой половине сентября. Подать заявку на участие сотрудники могут до 8 августа, а результаты отбора Apple планирует объявить 17 августа. При этом к программе не допускаются сотрудники, уже работавшие на конференции для разработчиков WWDC в этом году или на прошлогодней презентации iPhone.

Bloomberg отмечает, что Apple традиционно проводит осенние презентации во вторую неделю сентября, но так как в этом году американский праздник «День труда» (Labor Day) приходится на 7 сентября, то наиболее вероятной датой мероприятия, на котором будут представлены iPhone 18 Pro и iPhone Fold называется среда, 9 сентября. Если эта дата подтвердится, предварительные заказы на новые устройства могут открыться уже в пятницу после презентации, а старт продаж — состояться ещё через неделю.

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Теги: apple iphone, презентации
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