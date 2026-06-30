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Секреты Apple растеклись по миру: хакеры опубликовали изображения iPhone 18 Pro и другие данные, похищенные у Tata Electronics

До сентябрьского анонса Apple iPhone 18 Pro осталось не так много времени, поэтому вполне закономерно, что подрядчики компании уже давно располагают образцами данного смартфона и перечнем компонентов, необходимых для производства. Хакерская атака на индийскую Tata Electronics позволила этой информации оказаться в публичном доступе, как сообщает Reuters.

Apple традиционно славится своей повышенной секретностью, если речь идёт о будущих продуктах, поэтому такая утечка данных представляет определённый риск для её бизнеса. Кроме того, косвенная вина Tata Electronics в утечке может усложнить отношения между компаниями в период, когда Apple пытается увеличить долю своих электронных устройств, выпускаемых на территории Индии. Помимо прочего, хакеры похитили перечень поставщиков с указанием тех комплектующих, которыми они снабжают Apple и её подрядчиков. Данная информация тоже может создать некоторое напряжение во взаимоотношениях компании со своими партнёрами.

Индийская Tata не только собирает смартфоны Apple на территории Индии, но и снабжает компанию рядом комплектующих. Она за последние годы стала крупнейшим подрядчиком Apple за пределами Китая и Тайваня. Неприятная утечка произошла в период, когда Apple огорчила инвесторов и потребителей известиями о необходимости повышения цен на свои планшеты и компьютеры из-за роста стоимости микросхем памяти. Ценовая политика в отношении iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые должны быть представлены в сентябре этого года, пока не сформирована, но она в любом случае будет держаться в тайне до самого момента анонса.

Хакерская группировка World Leaks опубликовала более 200 000 файлов, полученных незаконно с информационных ресурсов Tata Electronics, которые касаются её сотрудничества не только с Apple, но и американской компанией Tesla. Утечка затронула и интересы тайваньской TSMC и американской Qualcomm, которые сотрудничают с Apple при производстве iPhone. В ограниченном доступе в сети оказались файлы, описывающие происхождение тех или иных компонентов в составе iPhone 18 Pro, включая чипы на печатной плате, батарею и камеры. В общей сложности, описываются сотни компонентов, которые будут использованы при производстве смартфонов Apple нового поколения.

Уже после утечки Tata пришлось усилить меры информационной безопасности и нанять внешнего консультанта для устранения имеющихся проблем. Некоторые из утекших в сеть документов Apple содержат гриф «конфиденциально» и упоминают перспективные изделия марки по условным обозначениям. Встречаются и фотографии дроп-тестов iPhone 18 Pro, которые были сделаны на предприятиях Tata предположительно в начале текущего года. На них изображён смартфон привычной компоновки серого цвета с логотипом Apple на задней крышке и тремя тыловыми камерами. В текущем году на территории Индии будет произведено чуть более четверти всех iPhone, реализованных на мировом рынке. Четыре года назад эта доля не превышала 6 %, по данным Counterpoint Research.

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Теги: tata, tata electronics, apple, apple iphone, утечка данных
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