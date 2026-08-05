Эксперты Unit 42 выявили критические недостатки защиты ключей доступа в браузере Chrome

Специалисты по кибербезопасности из Unit 42 компании Palo Alto Networks обнаружили три новых метода компрометации синхронизируемых ключей доступа (passkeys) на компьютерах с Windows. Атаки позволяют вредоносному ПО получать к ним доступ, обходя запросы PIN-кода и биометрической проверки.

Эти методы, получившие названия Pass-TA-Key, Silver Pass-TA-Key и Golden Pass-TA-Key, нацелены на менеджер паролей Google в браузере Chrome на компьютерах с модулем безопасности Trusted Platform Module (TPM). При этом сами криптографические механизмы ключей доступа не взламываются, так как атаки используют особенности хранения локальных данных, проверки доверия устройства и повторной регистрации в облачном сервисе Google.

Процесс эксплуатации уязвимости начинается после заражения компьютера вредоносным ПО. Исследователи выяснили, что Chrome хранит метаданные синхронизируемых учётных данных в локальной базе LevelDB без шифрования, что позволяет злоумышленникам определить, на каких сервисах пользователь применяет ключи доступа. Затем программа извлекает защищённый модулем TPM идентификационный ключ и с помощью стандартных криптографических API Windows подписывает запрос к облачному аутентификатору Google, а сервис возвращает подтверждение входа без запроса отпечатка пальца или PIN-кода. По данным Unit 42, некоторые сервисы, включая eBay, первоначально принимали такую авторизацию, однако после того, как стало известно о проблеме, eBay исправила эту уязвимость.

Более сложные варианты атак позволяют добиться постоянного доступа. В случае Silver Pass-TA-Key вредоносная программа принудительно запускает повторную регистрацию устройства и подменяет ключ проверки пользователя собственным. Наиболее опасный метод Golden Pass-TA-Key предусматривает кражу главного ключа Security Domain Secret (SDS) из памяти процесса Chrome во время регистрации или восстановления учётной записи.

Получив этот ключ, злоумышленник может расшифровать все синхронизируемые ключи доступа и использовать их на собственном устройстве. Исследователи отмечают, что Google уже устранила проблему, при которой SDS записывался во внутренние журналы FIDO, однако сам мастер-ключ, как отмечает HotHardware, по-прежнему временно присутствует в памяти процесса Chrome, а механизма его ротации или отзыва в настоящее время нет.