Павел Дуров назвал исчезновение Telegram из App Store актом вымогательства

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своём канале комментарий по поводу временного исчезновения приложения мессенджера из магазина Apple App Store. Произошедшее он охарактеризовал как акт вымогательства.

Некий злоумышленник отредактировал в публичном чате собственное сообщение. Первоначально оно не содержало противозаконного контента, но после редактирования в нём появилось созданное при помощи искусственного интеллекта изображение деликатного характера. Поскольку это было опубликованное ранее сообщение, участники чата его не видели. Это известная вымогательская схема: у администраторов публичного сообщества требуют выкуп, чтобы не атаковать его — в противном случае автоматизированные аккаунты размещают незаконный контент и отправляют жалобы напрямую Apple.

Появление подобных материалов в Telegram, по словам господина Дурова, не является системной проблемой: модерация на платформе эффективна, и это подтверждает тот факт, что злоумышленникам приходится редактировать устаревшие сообщения и прибегать к иным уловкам. Тем не менее, инцидент указывает на две проблемы. Во-первых, вымогатели нашли способ манипулировать действиями Apple напрямую — приложение Telegram удалили из App Store, даже не связавшись с администрацией мессенджера, а значит, подобное может произойти с любым приложением. Во-вторых, злоумышленники действуют всё более изобретательно — к подобным инцидентам следует быть готовыми и другим платформам.