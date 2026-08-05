Обанкротившегося производителя телевизоров «Квант» намерена выкупить NexTouch

Активы банкротящейся компании «Квант», которая выступала единственным производителем телевизоров в реестре радиоэлектроники Минпромторга, планирует выкупить NexTouch — производитель интерактивных экранов. Сделка оценивается в 1–1,5 млрд рублей.

Российский производитель интерактивных школьных досок NexTouch выкупит активы завода по производству телевизоров «Квант», который сейчас проходит процедуру банкротства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление NexTouch. «Процедура банкротства не меняет стратегию компании по приобретению производственных мощностей и сохранению профессиональной команды. Работа в этом направлении продолжается», — заявили в компании. У «Кванта» значительное количество кредиторов, и «введение процедуры банкротства может сделать процесс урегулирования обязательств более прозрачным и упорядоченным, а также упростить и ускорить запуск производственных мощностей», отметили в NexTouch, но не стали раскрывать подробностей сделки.

О намерении «Кванта» продать свои активы стало известно более года назад — тогда претендентами на них считались «Сбер», «Яндекс» и NexTouch, а стоимость их оценивалась в 3 млрд руб. Иск о признании компании банкротом в июне 2025 года подала «ДНС ритейл»; в феврале 2026 года суд ввёл процедуру наблюдения; мае были одобрены ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело; в августе компанию признали банкротом.

Продажа активов при банкротстве включает инвентаризацию имущества, его оценку и утверждение положения о порядке продажи; определяются составы лотов, они могут объединяться — с момента введения банкротства торги могут продолжаться более года, рассказывают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. На начальных этапах заинтересованные стороны могут предлагать цены «на повышение», но если этого не происходит, проводятся повторные торги со снижением цен на 10 %. Окончательная сумма скидки на имущество банкрота определяется тем, сколько потенциальный покупатель готов заплатить. Сделка по выкупу активов «Кванта» может варьироваться от 1 млрд до 1,5 млрд руб.; она способна оказаться выгодной, если новые предприятия помогут NexTouch повысить производственную эффективность.