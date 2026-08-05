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Samsung и SK hynix присматриваются к китайскому оборудованию AMEC на случай новых санкций США

Samsung и SK hynix оценивают возможность использовать на своих китайских заводах производственное оборудование местной Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC). Ведущий производители памяти стремятся защититься от угрозы ужесточения экспортного контроля США.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

Корейские компании начали тестировать оборудование для травления AMEC ещё около двух лет назад, когда стала расти неопределённость по поводу дальнейших мер Вашингтона в отношении ввоза производственного оборудования в Китай, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Решений по результатам испытаний оборудования ещё не принято, но для шанхайской компании это редкая возможность получить признание от ведущих мировых производителей чипов. Образуется парадокс: меры, призванные ограничить стремление Пекина в полупроводниковой отрасли, создают китайским производителям возможности закрепиться на принадлежащих иностранным компаниям заводах, расположенных в стране.

В 2023 году минторг США присвоил Samsung и SK hynix статус проверенных производителей, с которым они получили возможность ввозить на свои предприятия в Китай некоторое американское оборудование без получения особых разрешений. А в 2025 году лишило корейские компании этого статуса, но выдал на 2026 год разрешение на ввоз оборудования в Китай. Но Samsung и SK hynix по-прежнему опасаются, что Вашингтон может ввести дальнейшие санкции, запретив не только ввоз нового оборудования для производства чипов, но также обслуживание, ремонт или замену уже установленного на китайских заводах. Поэтому китайские производители оборудования рассматриваются как резервный способ поддерживать и модернизировать производственные линии в Китае — о расширении мощностей речи пока не идёт.

Источник изображения: skhynix.com

Источник изображения: skhynix.com

Сейчас у Samsung работает завод по производству чипов NAND в Сиане, а у SK hynix — предприятие по выпуску чипов NAND в Даляне и DRAM в Уси. Эти предприятия в значительной степени зависят от оборудования для травления, которое поставляется американскими Applied Materials и Lam Research. Китайские производители оборудования всё ещё отстают от зарубежных конкурентов в области передовой литографии и систем контроля качества, но они сокращают разрыв в таких областях как травление, осаждение, очистка и планаризация — часто со значительно меньшими затратами. Китайское оборудование может стоить на 20–30 % дешевле аналогов от крупных зарубежных поставщиков.

Оборудование AMEC уже работает на предприятиях китайской Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), что даёт Samsung и SK hynix уверенность в его пригодности как минимум для испытаний. Успехи китайских производителей грозят долгосрочными проблемами для американских Applied Materials, Lam Research и KLA, их европейских и японских конкурентов, которые долгое время контролировали рынок полупроводникового производства. Китай остаётся для этих компаний важным рынком. Китайская выручка Applied Materials в 2025 финансовом году составила $8,53 млрд, и это 30 % от общего дохода компании.

Китайским поставщикам придётся преодолеть ещё немало сложностей — это будут длительные процессы квалификации, необходимость расширять сети обслуживания, сложности с интеллектуальной собственностью и угроза политического давления со стороны Вашингтона. Нет ясности и относительно того, будут ли корейские производители пользоваться этим оборудованием вне Китая. Тем не менее, американские санкции помогли в становлении китайской отрасли оборудования для производства чипов: по итогам 2026 года выручка Naura Technology, AMEC, Piotech и ACM Research составит более $1 млрд, подсчитали аналитики Deutsche Bank. Вместе они займут от 25 % до 30 % прогнозируемого объёма китайского рынка оборудования для производства, который в этом году достигнет $28 млрд; без учёта литографии и контроля измерений доля китайских поставщиков вырастет до 40 %.

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Теги: amec, samsung, sk hynix, китай
amec, samsung, sk hynix, китай
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