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Рекламный бизнес соцсети X так и не восстановился до уровня Twitter

SpaceX представила первый квартальный отчёт после выхода на биржу, и это пролило свет на состояние рекламного бизнеса компании — он просел с момента покупки соцсети Twitter (теперь X) Илоном Маском (Elon Musk) и до сих пор не восстановился.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

В период с апреля по июнь 2026 года компания получила $367 млн от рекламы — в предыдущем квартале этот показатель составлял $343 млн, а во II квартале минувшего года был $426 млн. Для сравнения, во II квартале 2022 года, когда Twitter в последний раз отчитывалась как публичная компания, рекламная выручка платформы составляла $1,08 млрд.

Квартальный рост рекламной выручки финансовый директор SpaceX Брет Джонсен (Bret Johnsen) объяснил «переработанной» платформой рекламных технологий. Больше к вопросу рекламного бизнеса компания в ходе финансового отчёта не возвращалась. Бизнес соцсети X кардинально изменился после её покупки Маском. Сейчас компания активно продвигает подписки, в том числе Premium+, которая позволяет не видеть рекламу — к слову, о доходах от подписок или о числе ежедневно активных пользователей SpaceX не сообщила.

Недавно администрация соцсети X сообщила, что многие из её крупнейших рекламодателей вернулись — 97 компаний из 100, и в ряде случаев они даже тратят больше, чем до прихода Маска. Но в общей структуре бизнеса SpaceX реклама составляет лишь небольшую долю. Выручка от подразделения искусственного интеллекта составила $2,2 млрд, преимущественно из-за сделки с Anthropic; спутниковый оператор Starlink принёс $4,3 млрд, а запуск космических аппаратов — $962 млн.

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Теги: twitter, spacex, реклама
twitter, spacex, реклама
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