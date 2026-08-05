Первый отчёт SpaceX после IPO: компания заработала больше, чем когда-либо, но на ИИ потратила ещё больше

Конгломерат SpaceX Илона Маска (Elon Musk) впервые официально отчитался о финансовых результатах квартала после выхода на IPO в июне текущего года. Выручка компании выросла на 92 % до $7,8 млрд, но величина капитальных затрат выросла более чем в шесть раз до $18,4 млрд, и подобная динамика вполне способна насторожить инвесторов.

Поскольку SpaceX не так давно объединилась с xAI, то около 80 % капитальных затрат по состоянию на второй квартал определялось потребностями ИИ-инфраструктуры этой дочерней компании. Капитальные затраты SpaceX за период значительно превысили ожидания аналитиков, которые рассчитывали на сумму около $13,22 млрд в среднем. Акции SpaceX на этом фоне подешевели на 7,5 % после закрытия торгов и остались на уровне, который ниже цены размещения по итогам IPO более чем на 20 %.

Непосредственно выручка SpaceX в сфере аэрокосмических услуг выросла на 29 % до $962 млн, но это направление понесло операционные убытки в размере $542 млн. Сегмент телекоммуникационных решений, к которому относится спутниковая связь Starlink, принёс SpaceX во втором квартале $4,3 млрд — это на 66 % больше, чем годом ранее. За это время аудитория абонентов Starlink выросла на рекордные 1,7 млн человек. Starlink остаётся единственным безубыточным бизнесом в структуре SpaceX, получив операционную прибыль в размере $1,66 млрд.

В сегменте ИИ-инфраструктуры выручка SpaceX увеличилась на 247 % до $2,6 млрд, но такой прогресс был обусловлен преимущественно сдачей вычислительных мощностей компании в аренду. В целом, за второй квартал SpaceX удалось заключить контрактов на аренду облачных мощностей на сумму $14,1 млрд, но только $1,6 млрд из этой суммы были признаны профильной выручкой в рамках периода с бухгалтерской точки зрения. Операционные убытки SpaceX в сегменте ИИ составили $1,26 млрд.

Илон Маск (Elon Musk) на отчётном мероприятии заявил, что SpaceX рассчитывает завершить 2026 год более с чем 2 ГВт вычислительных мощностей. К концу второго квартала компания подошла с показателем в 1,4 ГВт. К концу следующего года мощность контролируемых SpaceX центров обработки данных может достичь 15–20 ГВт. Маск также добавил, что в основу всех новых вычислительных центров SpaceX лягут исключительно компоненты Nvidia: «Мы считаем, что архитектура Vera Rubin является лучшей. Мы считаем, что это лучший ИИ-компьютер, и глубоко ценим тесное сотрудничество с Nvidia на разных уровнях, поэтому и используем исключительно её продукцию».

Капитальные затраты на инфраструктуру ИИ выросли последовательно более чем вдвое до $15,8 млрд. Чистые убытки SpaceX составили $541 млн, хотя в годовом сравнении они и сократились по сравнению с $1 млрд убытков за второй квартал предыдущего года. За весь прошлый год SpaceX потеряла $4,9 млрд, также во многом из-за активных инвестиций в инфраструктуру ИИ. Выручка компании за прошлый год не превысила $19 млрд. К концу этого года SpaceX рассчитывает подойти с показателем приведённого годового дохода в размере $100 млрд, причём Илон Маск уверен, что фактический показатель будет выше.