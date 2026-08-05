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SpaceX впервые попытается поймать Starship стартовой башней — полёт намечен на конец августа

SpaceX намерена до конца августа провести 14-й испытательный полёт сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship и впервые попытаться поймать стартовой башней не только ускоритель Super Heavy, но и возвращающийся космический корабль. Илон Маск (Elon Musk) сообщил об этом во время первой квартальной конференции компании после её выхода на биржу. Попытка состоится только при получении разрешения регулирующих органов. Точная дата запуска пока не объявлена.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

«Я бы сказал, что всё выглядит очень хорошо, и именно поэтому мы, предполагая, что получим разрешение регулирующих органов на это, попытаемся поймать корабль башней в следующем рейсе, который предварительно запланирован на конец этого месяца», — сказал Маск во время конференции.

Корабль высотой около 52 м представляет собой верхнюю ступень ракетного комплекса Starship. После входа в атмосферу он должен вернуться к космодрому Starbase в Южном Техасе и зависнуть рядом с башней, чтобы её механические захваты, известные как «палочки для еды», подхватили аппарат за специальные силовые элементы корпуса. Ранее SpaceX уже трижды ловила таким способом ускоритель Super Heavy, однако верхнюю ступень компания пока возвращала только на воду.

Основанием для более рискованного сценария тестового полёта стали результаты предыдущего — 13-го испытания, состоявшегося 24 июля. Корабль благополучно вошёл в атмосферу и выполнил настолько мягкое приводнение в Индийском океане, что это создало проблему: он до сих пор дрейфует в океане и представляет угрозу судоходству. Но что ещё важнее, плитки теплозащитного экрана корабля, похоже, наконец были изготовлены должным образом и остались целыми. Для быстрого повторного запуска, на который рассчитан Starship, замена теплозащитных плиток по всей 52-метровой конструкции корабля, даже частичная, фактически сводит на нет преимущества такой концепции.

«Я не хочу сглазить или что-то в этом роде, но я думаю, что на данный момент я бы считал проблему с теплозащитным экраном решённой», — сказал Маск.

В 14-м полёте SpaceX рассчитывает впервые вывести полезную нагрузку Starship на полноценную рабочую орбиту — партию более крупных и производительных спутников Starlink V3. В 13-м полёте такие спутники уже выводились, но только на суборбитальную траекторию, поэтому примерно через 20 минут они вошли в атмосферу и сгорели.

Успешный захват корабля станет одним из ключевых шагов к полной многоразовости системы: компания хочет подхватывать обе ступени, осматривать их и вновь отправлять в полёт без длительного восстановления. Маск заявил, что темп запусков Starship должен резко расти и примерно через год может достигнуть одного полёта в сутки, хотя этот прогноз зависит от готовности техники, инфраструктуры и разрешений регуляторов.

«Мы ожидаем, что частота полётов будет быстро увеличиваться, и, вероятно, через год мы будем совершать, по крайней мере, один полёт в сутки, а возможно, и больше», — добавил он.

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Теги: starship, spacex, запуск ракеты, многоразовые ракеты
starship, spacex, запуск ракеты, многоразовые ракеты
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