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«Я был так близко»: шуточная игра This Game Costs 200 Dollars едва не сделала американского подростка миллионером

Выпущенная в январе неизвестной студией Stolen Valor шуточная игра This Game Costs 200 Dollars стоимостью $200 (14 тыс. рублей в российском сегменте Steam) едва не сделала своего разработчика миллионером.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Американец Майкл Мейджор (Michael Major), скрывающийся под вывеской Stolen Valor Studios, в интервью WMUR-TV рассказал о несостоявшемся успехе This Game Costs 200 Dollars — сиквеле This Game Costs 10 Dollars.

По словам Мейджора, This Game Costs 200 Dollars задумывалась как шутка: 18-летний разработчик не предполагал, что игру кто-то купит (за такую-то цену). А покупатели нашлись и исчислялись тысячами.

This Game Costs 10 Dollars вышла в Steam за два дня до This Game Costs 200 Dollars

This Game Costs 10 Dollars вышла в Steam за два дня до This Game Costs 200 Dollars

Спустя несколько месяцев после релиза выяснилось, что This Game Costs 200 Dollars приобрели более 6700 пользователей Steam. Выручка разработчика должна была составить $1,382 млн — Мейджор признался, что «чуть не умер» от радости.

К несчастью для Мейджора, почти все покупатели This Game Costs 200 Dollars в Steam (99,9 %) оформили возврат средств. От без малого полутора миллионов остались лишь две тысячи долларов: «Я был так близко».

Согласно данным Steam, 6705 из 6717 покупателей This Game Costs 200 Dollars проживают в Китае и вернули деньги за игру, ни разу её не запустив. Разработчик не понимает, почему его проект оказался столь популярен в Поднебесной.

Мейджор опасается, что This Game Costs 200 Dollars могла стать частью преступной схемы: «Слышал, как дорогостоящие игры в Steam используются для отмывания денег. Понятия не имею. Может быть, я уже в списке целей».

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Теги: игры, steam, valve
игры, steam, valve
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