«Я был так близко»: шуточная игра This Game Costs 200 Dollars едва не сделала американского подростка миллионером

Выпущенная в январе неизвестной студией Stolen Valor шуточная игра This Game Costs 200 Dollars стоимостью $200 (14 тыс. рублей в российском сегменте Steam) едва не сделала своего разработчика миллионером.

Американец Майкл Мейджор (Michael Major), скрывающийся под вывеской Stolen Valor Studios, в интервью WMUR-TV рассказал о несостоявшемся успехе This Game Costs 200 Dollars — сиквеле This Game Costs 10 Dollars.

По словам Мейджора, This Game Costs 200 Dollars задумывалась как шутка: 18-летний разработчик не предполагал, что игру кто-то купит (за такую-то цену). А покупатели нашлись и исчислялись тысячами.

Спустя несколько месяцев после релиза выяснилось, что This Game Costs 200 Dollars приобрели более 6700 пользователей Steam. Выручка разработчика должна была составить $1,382 млн — Мейджор признался, что «чуть не умер» от радости.

К несчастью для Мейджора, почти все покупатели This Game Costs 200 Dollars в Steam (99,9 %) оформили возврат средств. От без малого полутора миллионов остались лишь две тысячи долларов: «Я был так близко».

Согласно данным Steam, 6705 из 6717 покупателей This Game Costs 200 Dollars проживают в Китае и вернули деньги за игру, ни разу её не запустив. Разработчик не понимает, почему его проект оказался столь популярен в Поднебесной.

Мейджор опасается, что This Game Costs 200 Dollars могла стать частью преступной схемы: «Слышал, как дорогостоящие игры в Steam используются для отмывания денег. Понятия не имею. Может быть, я уже в списке целей».