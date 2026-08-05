Sony всерьёз намерена наполнить экосистему PlayStation рекламой

Новым трендом в игровой отрасли обещают стать не консоли и подписки, а рекламные бюджеты. Electronic Arts и Microsoft Xbox уже начали набирать маркетологов в собственные проекты, а теперь аналогичную стратегию стала развёртывать Sony для экосистемы PlayStation.

На планы японской компании указывают вакансии, объявленные отделом Sony Interactive Entertainment Media Solutions. В середине июля открылась и до сих пор не закрылась вакансия глобального директора по работе с клиентами — его задача будет состоять в определении и реализации глобальной стратегии и эффективности организации продаж партнёрских услуг отдела. Инициатива охватывает экосистему PlayStation на рынках по всему миру, включая программную рекламу, телевизионные форматы FAST и CTV, а также новые программные решения.

Ещё одна вакансия — директор по рекламным операциям в штаб-квартире Sony Interactive Entertainment в калифорнийском Сан-Матео. Перед ним ставится задача выстроить глобальную систему рекламных технологий и операций: показ рекламы, программная монетизация, таргетинг аудитории, обработка и обращение к данным с приоритетом на конфиденциальность. Его подчинённые будут распределены по подразделениям в США, Великобритании и Японии, то есть это не какой-то региональный эксперимент.

В Лондоне для новой рекламной организации PlayStation значилась ныне закрытая вакансия в отделе рекламных операций; в Токио до сих пор открыта вакансия партнёра по работе с клиентами в сфере продаж рекламы — подразделение описывается как «динамичная глобальная организация по продажам рекламы, ориентированная на внедрение инноваций и новых возможностей в игровой и развлекательной экосистеме».

В 2008 году Sony запустила динамическую внутриигровую рекламу на PlayStation 3; тогда же появился виртуальный мир PlayStation Home — брендированная площадка; в 2022 году из неофициальных источников стало известно, что Sony полтора года работала над вставкой рекламы прямо в игры PlayStation. Потребность в таких механизмах действительно назрела. Геймеры, конечно, в восторге от рекламы не будут, но выбора, похоже, нет. Они уделяют всё больше времени лишь небольшому числу любимых игр, затраты на разработку этих игр и поддержание работы экосистемы постоянно растут, а цены приходится удерживать на минимально возможном уровне. Игры отнимают примерно столько же времени, сколько видео в соцсетях, но рекламная выручка здесь десятикратно ниже — по итогам 2026 года на них придётся лишь 2,4 % от общего объёма цифровой рекламы в США, подсчитали эксперты.