MSI, Gigabyte и Asus повысили цены на видеокарты RTX 5000 на 3–50 %

Повышение закупочных цен на комплекты видеокарт Nvidia, состоящие из графических процессоров и чипов памяти GDDR7, о которых рассказывалось совсем недавно, судя по всему, начало сказываться на конечных розничных ценах на видеокарты для потребителей. Портал VideoCardz со ссылкой на разные источники сообщил, что цены на своих предложения повысили MSI, Gigabyte и Asus.

К настоящему моменту известно о повышении стоимости видеокарт на рынках Азии. Согласно одному из источников, стоимость отдельных моделей видеокарт Asus, MSI и Gigabyte поколения Blackwell (GeForce RTX 5000) всего за несколько дней выросла от 3 до почти 50 %. При этом корректировка цен продолжается. Данные собраны на основе южнокорейского агрегатора цен Danawa. Наибольшие изменения цен коснулись модели GeForce RTX 5060 Ti. Например, цена версии Gigabyte RTX 5060 Ti 8GB Eagle MAX OC выросла с 472 500 южнокорейских вон (около $331) до 706 120 южнокорейских вон (около $495). Стоимость MSI RTX 5060 Ti 16GB Ventus 2X PLUS OC увеличилась с 740 860 южнокорейских вон (около $519) до 1 109 280 южнокорейских вон (около $777).

Цены на модели RTX 5060 также выросли на 37,2 %, а цены RTX 5070 Ti и RTX 5080 — на 34,9 и 30,3 % соответственно. Наименьшее изменение на уровне 3 % зафиксировано у модели Asus GeForce RTX 5090 ROG Astral OC, хотя и до повышения её стоимость превышала 7,2 млн южнокорейских вон (около $5103). Сейчас она предлагается за 7 500 000 южнокорейских вон (примерно $5256).

Согласно другому источнику, японский дистрибьютор компьютерного оборудования CFD Sales уведомил своих клиентов о повышении закупочных цен на видеокарты Gigabyte с 1 августа. В зависимости от модели повышение цен составило от 20 до 40 %. Конкретные модели карт, затронутые этими изменениями, не уточняются.

Сообщается, что пересмотренные цены будут действовать для заказов, размещенных через оптовую платформу CFD-BIZ. Портал VideoCardz поясняет, что CFD-BIZ — это оптовая платформа для корпоративных клиентов, поэтому данное уведомление не подтверждает, что повышение цен обязательно коснётся всех японских розничных продавцов. Розничные цены также могут зависеть от имеющихся запасов, индивидуальных дистрибьюторов и наценки магазинов.

В своём уведомлении дистрибьютор CFD предупредил, что некоторые незавершённые заказы, размещённые до 1 августа, могут быть не выполнены по первоначальным ценам. Компания может связаться с клиентами для обсуждения отмены заказов, если ей не удастся получить неотгруженную продукцию по прежним ценам. В уведомлении не указано, что все незавершённые заказы будут отменены. Каждый затронутый заказ будет обрабатываться индивидуально, в зависимости от наличия товара и пересмотренных цен от Gigabyte.

Конечные потребители также начали обращать внимание на повышение розничных цен на некоторые модели видеокарт. Например, один из участников форума Reddit сообщил, что ему пришлось отменить заказ на покупку флагманской видеокарты Asus GeForce RTX 5090 ROG Astral OC. Пользователь разместил заказ на карту на маркетплейсе Nvidia за $4429 без учёта налогов. Конечная цена должна была составить $4607. Чуть позже служба поддержки онлайн-платформы Nvidia связалась с пользователем и сообщила, что заказ пришлось отменить, поскольку компания Asus отказалась выполнять его по прежней цене. Та же самая видеокарта теперь продаётся за $4982 без учёта налогов. Это на $553, или примерно на 12,5 %, дороже первоначальной цены. По оценкам покупателя, повторный заказ обойдётся примерно в $5100 после уплаты налогов.

Согласно ответу службы поддержки, Asus предоставила Nvidia обновлённую информацию о ценах уже после оформления заказа. Затем Asus отменила заказ, поскольку не смогла выполнить его по прежней цене. Пользователь не указал, где был оформлен заказ. Однако, как отмечает портал VideoCardz, в некоторых странах подобная практика уже могла бы вызвать вопросы с юридической точки зрения.

В том же ответе покупателю Nvidia заявила, что обратилась к Asus с просьбой выполнить заказ по первоначальной цене. Производитель видеокарт, как сообщается, отклонил эту просьбу. Nvidia также заявила, что не может восстановить отмененный заказ или создать новый заказ по старой цене. Покупатель утверждает, что Asus первоначально отрицала свою ответственность и предложила ему обратиться в Nvidia. В Nvidia же ему ответили, что выполнением заказа занималась именно Asus и именно она приняла решение об отмене.