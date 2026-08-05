Сегодня 05 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты MSI, Gigabyte и Asus повысили цены на ви...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI, Gigabyte и Asus повысили цены на видеокарты RTX 5000 на 3–50 %

Повышение закупочных цен на комплекты видеокарт Nvidia, состоящие из графических процессоров и чипов памяти GDDR7, о которых рассказывалось совсем недавно, судя по всему, начало сказываться на конечных розничных ценах на видеокарты для потребителей. Портал VideoCardz со ссылкой на разные источники сообщил, что цены на своих предложения повысили MSI, Gigabyte и Asus.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

К настоящему моменту известно о повышении стоимости видеокарт на рынках Азии. Согласно одному из источников, стоимость отдельных моделей видеокарт Asus, MSI и Gigabyte поколения Blackwell (GeForce RTX 5000) всего за несколько дней выросла от 3 до почти 50 %. При этом корректировка цен продолжается. Данные собраны на основе южнокорейского агрегатора цен Danawa. Наибольшие изменения цен коснулись модели GeForce RTX 5060 Ti. Например, цена версии Gigabyte RTX 5060 Ti 8GB Eagle MAX OC выросла с 472 500 южнокорейских вон (около $331) до 706 120 южнокорейских вон (около $495). Стоимость MSI RTX 5060 Ti 16GB Ventus 2X PLUS OC увеличилась с 740 860 южнокорейских вон (около $519) до 1 109 280 южнокорейских вон (около $777).

Источник изображения: X / @harukaze5719

Источник изображения: X / @harukaze5719

Цены на модели RTX 5060 также выросли на 37,2 %, а цены RTX 5070 Ti и RTX 5080 — на 34,9 и 30,3 % соответственно. Наименьшее изменение на уровне 3 % зафиксировано у модели Asus GeForce RTX 5090 ROG Astral OC, хотя и до повышения её стоимость превышала 7,2 млн южнокорейских вон (около $5103). Сейчас она предлагается за 7 500 000 южнокорейских вон (примерно $5256).

Согласно другому источнику, японский дистрибьютор компьютерного оборудования CFD Sales уведомил своих клиентов о повышении закупочных цен на видеокарты Gigabyte с 1 августа. В зависимости от модели повышение цен составило от 20 до 40 %. Конкретные модели карт, затронутые этими изменениями, не уточняются.

Сообщается, что пересмотренные цены будут действовать для заказов, размещенных через оптовую платформу CFD-BIZ. Портал VideoCardz поясняет, что CFD-BIZ — это оптовая платформа для корпоративных клиентов, поэтому данное уведомление не подтверждает, что повышение цен обязательно коснётся всех японских розничных продавцов. Розничные цены также могут зависеть от имеющихся запасов, индивидуальных дистрибьюторов и наценки магазинов.

Источник изображения: CFD-BIZ

Источник изображения: CFD-BIZ

В своём уведомлении дистрибьютор CFD предупредил, что некоторые незавершённые заказы, размещённые до 1 августа, могут быть не выполнены по первоначальным ценам. Компания может связаться с клиентами для обсуждения отмены заказов, если ей не удастся получить неотгруженную продукцию по прежним ценам. В уведомлении не указано, что все незавершённые заказы будут отменены. Каждый затронутый заказ будет обрабатываться индивидуально, в зависимости от наличия товара и пересмотренных цен от Gigabyte.

Конечные потребители также начали обращать внимание на повышение розничных цен на некоторые модели видеокарт. Например, один из участников форума Reddit сообщил, что ему пришлось отменить заказ на покупку флагманской видеокарты Asus GeForce RTX 5090 ROG Astral OC. Пользователь разместил заказ на карту на маркетплейсе Nvidia за $4429 без учёта налогов. Конечная цена должна была составить $4607. Чуть позже служба поддержки онлайн-платформы Nvidia связалась с пользователем и сообщила, что заказ пришлось отменить, поскольку компания Asus отказалась выполнять его по прежней цене. Та же самая видеокарта теперь продаётся за $4982 без учёта налогов. Это на $553, или примерно на 12,5 %, дороже первоначальной цены. По оценкам покупателя, повторный заказ обойдётся примерно в $5100 после уплаты налогов.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

Согласно ответу службы поддержки, Asus предоставила Nvidia обновлённую информацию о ценах уже после оформления заказа. Затем Asus отменила заказ, поскольку не смогла выполнить его по прежней цене. Пользователь не указал, где был оформлен заказ. Однако, как отмечает портал VideoCardz, в некоторых странах подобная практика уже могла бы вызвать вопросы с юридической точки зрения.

В том же ответе покупателю Nvidia заявила, что обратилась к Asus с просьбой выполнить заказ по первоначальной цене. Производитель видеокарт, как сообщается, отклонил эту просьбу. Nvidia также заявила, что не может восстановить отмененный заказ или создать новый заказ по старой цене. Покупатель утверждает, что Asus первоначально отрицала свою ответственность и предложила ему обратиться в Nvidia. В Nvidia же ему ответили, что выполнением заказа занималась именно Asus и именно она приняла решение об отмене.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei убеждена, что Nvidia скоро упрётся в пределы масштабирования чипов
MSI и Colorful резко повысили цены на видеокарты Nvidia RTX 5000 — пока только в Китае, но вряд ли этим ограничатся
Nvidia повысила цены на комплекты для видеокарт GeForce с памятью GDDR7 и GDDR6
Дефицит HBM4E вынудит Nvidia урезать объём памяти в ускорителях Rubin Ultra уже в 2027 году
Galax представила чёрные GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Deluxe и Deluxe X с заводским разгоном
Gigabyte выпустила Radeon RX 9050 Gaming OC с тремя вентиляторами и заводским разгоном
Материалы по теме
Huawei убеждена, что Nvidia скоро упрётся в пределы масштабирования чипов

Huawei убеждена, что Nvidia скоро упрётся в пределы масштабирования чипов

MSI и Colorful резко повысили цены на видеокарты Nvidia RTX 5000 — пока только в Китае, но вряд ли этим ограничатся

MSI и Colorful резко повысили цены на видеокарты Nvidia RTX 5000 — пока только в Китае, но вряд ли этим ограничатся

Nvidia повысила цены на комплекты для видеокарт GeForce с памятью GDDR7 и GDDR6

Nvidia повысила цены на комплекты для видеокарт GeForce с памятью GDDR7 и GDDR6

Дефицит HBM4E вынудит Nvidia урезать объём памяти в ускорителях Rubin Ultra уже в 2027 году

Дефицит HBM4E вынудит Nvidia урезать объём памяти в ускорителях Rubin Ultra уже в 2027 году

Galax представила чёрные GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Deluxe и Deluxe X с заводским разгоном

Galax представила чёрные GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Deluxe и Deluxe X с заводским разгоном

Gigabyte выпустила Radeon RX 9050 Gaming OC с тремя вентиляторами и заводским разгоном

Gigabyte выпустила Radeon RX 9050 Gaming OC с тремя вентиляторами и заводским разгоном

Теги: asus, msi, gigabyte, видеокарты, geforce rtx 5000, чипы памяти, дефицит
asus, msi, gigabyte, видеокарты, geforce rtx 5000, чипы памяти, дефицит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Неисправность немецкой ракеты не позволила Великобритании стать космической державой
Технология из глубин веков позволит строить самоохлаждающиеся здания — и никакой электроники
Archer Aviation представила гибридный конвертоплан Halo — гражданскую версию штурмового беспилотника Thunder
Нашумевший ролевой боевик Crimson Desert стал новой жертвой пиратов
NASA запустило операцию «Большой взрыв» — она продлит работу межзвёздного зонда «Вояджер-2»
Исследователи уличили ИИ-агентов OpenAI и Anthropic в новых попытках взлома 58 мин.
Исследователи «спустили с поводка» ИИ-модели — те попытались добавить вредоносный код в открытое ПО 2 ч.
Белый дом не станет раскрывать свою схему тестирования ИИ-моделей на безопасность 2 ч.
Doom запустили прямо в Paint — и к этому причастен технический директор Microsoft Azure 2 ч.
Sony всерьёз намерена наполнить экосистему PlayStation рекламой 2 ч.
Возвращение блудного сына: спустя шесть лет работы на EA в Ubisoft вернулся режиссёр Assassin’s Creed Valhalla 3 ч.
«Я был так близко»: шуточная игра This Game Costs 200 Dollars едва не сделала американского подростка миллионером 4 ч.
Рекламный бизнес соцсети X так и не восстановился до уровня Twitter 4 ч.
Только The Elder Scrolls VI: бывший дизайнер квестов Bethesda опроверг слухи о неанонсированной The Elder Scrolls 5 ч.
Павел Дуров назвал исчезновение Telegram из App Store актом вымогательства 7 ч.
Китай ускорил развёртывание конкурента Starlink — на орбиту отправилась 23-я группа спутников 37 мин.
CoreWeave получит в Индонезии три ЦОД общей мощностью 360 МВт 49 мин.
В десятку крупнейших мировых автопроизводителей вошли три китайские компании — Xiaomi только на 29 месте 49 мин.
MSI, Gigabyte и Asus повысили цены на видеокарты RTX 5000 на 3–50 % 2 ч.
SpaceX закупила огромные аккумуляторы Tesla Megapack на $329 млн за этот год 2 ч.
Камень в огород Tesla: глава Waymo заявил, что автопилот на одних камерах обречён 2 ч.
Asus представила 26,5-дюймовый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQDPR с 1440p и 500 Гц 2 ч.
Дефицит HBM4E вынудит Nvidia урезать объём памяти в ускорителях Rubin Ultra уже в 2027 году 2 ч.
SpaceX выбрала Nvidia для ИИ будущего — вместе они построят дата-центры на орбите 2 ч.
Club 3D представила 9-метровый кабель USB4 без активных усилителей 2 ч.