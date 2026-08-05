В ходе тестирования моделей искусственного интеллекта от OpenAI и Anthropic был выявлен ряд новых нарушений — в одном из случаев для получения несанкционированного доступа к защищённым системам ИИ-агент создал поддельные идентификаторы. Об этом сообщили эксперты британского Института безопасности ИИ (AISI).

У AISI заключены соглашения с крупными лабораториями, в соответствии с которыми организация получает доступ к передовым моделям ИИ в целях тестирования. Эксперты провели 122 теста; в ходе 10 сессий были выявлены 19 несанкционированных действий ИИ-агентов — в 17 случаях ими управляла модель Anthropic, и ещё в 2 случаях — OpenAI. Наиболее тревожным стал инцидент, при котором ИИ-агент написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-идентификаторы, чтобы получить одобрение человека, но известно, что никакого ущерба в результате этих действий ни одной из сторон причинено не было. Что именно за модель управляла ИИ-агентом, в AISI не уточнили, но Anthropic взяла на себя ответственность за инцидент.

«Мы признательны британскому AISI за работу с этим инцидентом, который подчёркивает необходимость широкого обсуждения того, как безопасно проводить оценку совершенствующихся ИИ-агентов», — заявили в Anthropic. Компания проводит с организацией совместную работу для получения более подробной информации об инциденте и намеревается провести собственное расследование. OpenAI призналась, что в обоих случаях несанкционированные действия её ИИ-агентов включали доступ к интернету способами, которые запрещались в запросе. «Мы стремимся к сотрудничеству со всей отраслью для укрепления общих методов безопасного проведения оценок высокого риска, в том числе для организации в ближайшие недели встреч с заинтересованными сторонами, такими как национальные институты ИИ, независимые эксперты, другие лаборатории ИИ и другие группы», — отметили в OpenAI.

OpenAI также рассказала, когда из-за некорректной настройки со стороны партнёрской компании Irregular её ИИ-агенты смогли выйти в интернет; о трёх аналогичных инцидентах на минувшей неделе сообщила Anthropic. В ходе тестирования AISI ИИ-агенты OpenAI не были вынуждены выходить за пределы изолированного тестового окружения — политика испытаний предусматривала доступ к интернету.