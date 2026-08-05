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Samsung первой в мире запустила HDR10+ Advanced — технология дебютирует в Prime Video

Компания Samsung Electronics объявила, что её телевизоры первыми в мире предложат поддержку технологии HDR10 Plus Advanced. Она станет доступна пользователям потокового сервиса Prime Video по всему миру начиная с августа 2026 года, но только для поддерживаемых фильмов и сериалов.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Первыми телевизорами с поддержкой HDR10 Plus Advanced станут модели Samsung 2026 года, которые смогут использовать дополнительные метаданные для более точной обработки HDR, оптимизированной под просматриваемый контент, и тонального отображения, позволяющего настраивать определённые области экрана вместо применения одной настройки ко всему кадру.

Формат Samsung HDR10 Plus Advanced был представлен в ноябре прошлого года. Он предлагает общую улучшенную яркость (Enhanced Overall Brightness) с помощью использования расширенных статистических метаданных для более полной реализации возможностей современных телевизоров премиум-класса, обеспечивая более яркое и точное HDR-изображение во всем тональном диапазоне. Кроме того, тональное отображение на основе ИИ сохраняет детали теней в тёмных сценах и обеспечивает повышенную яркость, необходимую для спортивных и динамичных сцен.

Ещё одна опция — Intelligent Motion Smoothing (интеллектуальное сглаживание движений) — использует «покадровые метаданные, позволяющие совместимым дисплеям динамически регулировать обработку движения», обеспечивая плавное, естественное движение для спортивных, динамичных и других быстро движущихся сцен.

«Благодаря улучшенной общей яркости и интеллектуальному сглаживанию движения качество изображения адаптируется, чтобы максимально детально проработать каждую сцену, и мы рады предложить более насыщенные и динамичные визуальные эффекты в любимых фильмах и сериалах наших клиентов Prime Video на поддерживаемых устройствах», — отметил Б.А. Уинстон (BA Winston), вице-президент по технологиям Prime Video.

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Теги: samsung, телевизор, стриминг, потоковое видео
samsung, телевизор, стриминг, потоковое видео
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