Авторитетный инсайдер раскрыл, когда Diablo IV выйдет и сколько будет стоить на Nintendo Switch 2

Нашумевший фэнтезийный ролевой экшен Diablo IV от американского издателя и разработчика Blizzard Entertainment спустя три года после изначального релиза, похоже, взял курс на новую целевую платформу.

Напомним, в начале 2025 года инсайдер eXtas1s предсказывал, что Diablo IV выйдет на Nintendo Switch 2. Информацию о порте подтвердили регуляторы в Индонезии и на Тайване, однако официальный анонс до сих пор не последовал.

Как передаёт авторитетный инсайдер billbil-kun с французского портала Dealabs, Diablo IV для Switch 2 не заставит себя долго ждать. Релиз намечен на одну из двух дат (какую именно, информатор не уверен) — 15 или 18 сентября.

На Nintendo Switch 2 игра будет продаваться за $70 как в цифровом, так и в розничном форматах. Впрочем, в коробку с Diablo IV не положат ни картридж, ни даже карту-ключ — только код для загрузки цифровой версии.

На других платформах Diablo IV уже получила два сюжетных дополнения (Vessel of Hatred осенью 2024 года и Lord of Hatred весной 2026-го). Наполнение же версии для Switch 2 остаётся загадкой.

Что касается анонса, то billbil-kun ожидает презентацию Diablo IV для Switch 2 на выставке Gamescom 2026, которая пройдёт с 26 по 30 августа в Кёльне. Xbox (владелец Blizzard) уже подтвердила участие в мероприятии.

Diablo IV вышла летом 2023 года на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, осенью добралась до Steam, а следующей весной попала в подписку Game Pass. За два месяца аудитория игры достигла 12 млн человек.