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Huawei представила самый лёгкий 14-дюймовый ноутбук в мире — MateBook Pro S с автономностью до 18 часов и HarmonyOS

Компания Huawei представила сверхлёгкий ноутбук MateBook Pro S. Несмотря на 14-дюймовый экран и металлический корпус, вес MateBook Pro S составляет всего 798 граммов. Он примерно на 35 % легче 13-дюймового MacBook Air от Apple, и в целом претендует на звание самого лёгкого в мире — прежде таковым считался 848-граммовый Fujitsu FMV Note U.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Huawei будет предлагать MateBook Pro S в пяти цветовых исполнениях: жёлтом, фиолетовом, белом, сером и чёрном. Устройство оснащено гибким 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 3120 × 2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/м2. По словам Huawei, ноутбук оснащён первым в отрасли дисплеем с функцией конфиденциальности Lingdun. Специальная кнопка на корпусе устройства позволяет пользователям мгновенно включать или выключать режим конфиденциальности. Компания не поясняет, о чём именно идёт речь. Но, вероятно, эта технология похожа на ту, что используется в смартфонах Samsung Galaxy S26 Ultra. Она позволяет скрывать от посторонних содержимое экрана — видеть его будет только владелец устройства.

В основе MateBook Pro S используется фирменный процессор Kirin XE90. По словам Huawei, его однопоточная производительность на 23 % выше, чем у предшественника. При этом он на 25 % энергоэффективнее и оснащён нейродвижком (NPU), который на 40 % быстрее того, что используется в чипе Kirin X90. Процессор сочетается с модернизированной системой охлаждения с двумя вентиляторами и вертикально ориентированным графеновым термоинтерфейсом, обеспечивающим стабильную производительность на уровне до 20 Вт.

Ноутбук получил батарею ёмкостью 54 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки USB-C мощностью 66 Вт. По словам Huawei, без подзарядки ноутбук способен проработать в режиме воспроизведения видео в формате 1080p более 18 часов.

MateBook Pro S оснащён операционной системой HarmonyOS 6.1 с ИИ-функциями. Среди них — улучшенный голосовой помощник Celia, функция ИИ-транскрипции совещаний, инструменты для глубокого анализа данных, функции взаимодействия между устройствами и средства повышения безопасности на системном уровне.

Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7+ и предлагает функцию реверсивной зарядки. Толщина устройства составляет 11,9 мм. При весе 798 граммов это самый лёгкий 14-дюймовый ноутбук Huawei под управлением HarmonyOS.

Huawei MateBook Pro S уже доступен в Китае. Версия с 24/512 Гбайт памяти оценивается в 7999 юаней (около $1185), вариант Soft Light Edition с 24/512 Гбайт памяти — в 8999 юаней (около $1330), а версии с 24 Гбайт/1 Тбайт, 24 Гбайт/1 Тбайт Privacy Edition и 24 Гбайт/1 Тбайт Collector’s Edition стоят 10 499 юаней (около $1555), 11 799 юаней (около $1745) и 14 999 юаней (около $2220) соответственно.

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Теги: huawei, ноутбук, kirin xe90, китайские производители
huawei, ноутбук, kirin xe90, китайские производители
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