Meta✴ выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux

Meta✴ объявила о запуске бета-версии ИИ-агента Muse Code для macOS и Linux. Новый инструмент работает через терминал, использует модель Muse Spark 1.2 и предназначен для выполнения сложных задач по разработке программного обеспечения в крупных проектах.

Одновременно с запуском Muse Code компания представила модель Muse Spark 1.2, которая получила улучшения в генерации программного кода, поиске и исправлении ошибок, анализе структуры проектов и поддержке продолжительных рабочих процессов. По сообщению 9to5Mac, модель доступна как внутри нового инструмента, так и через Meta✴ Model API для разработчиков с расширенной глобальной доступностью.

В отличие от ChatGPT Codex и Claude Code, новый продукт пока не получил отдельного графического интерфейса и распространяется как консольное приложение. Meta✴ заявляет, что Muse Code способен самостоятельно планировать изменения, писать код, проверять результаты своей работы и управлять фоновыми ИИ-агентами, которые продолжают выполнять задачи на протяжении всей сессии.

Для отслеживания действий инструмент ведёт локальный журнал событий, в котором сохраняются обращения к модели, использование встроенных инструментов, подтверждения действий и внесённые изменения. Это позволяет восстановить процесс после сбоя и продолжить выполнение поставленной задачи. Кроме того, в Muse Code предусмотрены команды для генерации плана работ и его стресс-тестирования.

Запуск Muse Code продолжил развитие линейки ИИ-продуктов Meta✴. В июле компания выпустила модель Muse Spark 1.1 с улучшенными агентскими и мультимодальными возможностями, а также представила платный API для разработчиков. До этого Meta✴ отказалась от использования бренда Llama в пользу Muse Spark, применив новую модель для расширения возможностей приложения Meta✴ AI и функций генерации изображений в своих сервисах.