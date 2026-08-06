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Western Digital удвоила операционную прибыль и увеличила выручку на 44 % в условиях бума ИИ

Производители накопителей данных неплохо чувствуют себя в период бума систем искусственного интеллекта, поскольку он подогревает спрос не только на скоростные SSD, но и классические жёсткие диски большого объёма. Сосредоточившаяся на выпуске последних Western Digital четвёртый квартал 2026 фискального года завершила ростом выручки на 44 % до $3,75 млрд, операционная прибыль выросла на 126 % до $1,66 млрд.

Источник изображения: Western Digital

Источник изображения: Western Digital

При этом было понятно, что цены растут опережающими темпами, поскольку норма прибыли компании выросла с 41,3 до 54,4 %, а норма операционной прибыли увеличилась с 28,1 до 44,2 %. Удельный доход на одну акцию WD составил $3,56, что выше ожидаемых аналитиками $3,3. Кроме того, выручка в размере $3,75 млрд также оказалась выше прогноза. В текущем квартале компания рассчитывает выручить от $4,0 до $4,2 млрд, середина этого диапазона лишь слегка превышает консенсус-прогноз аналитиков на уровне $4,04 млрд. Удельный доход на одну акцию должен составить $4, что тоже выше ожиданий ($3,81). Характерно, что даже на фоне такого сочетания факторов курс акций Western Digital упал на 9 % после публикации квартальной отчётности, поскольку инвесторы рассчитывали на более оптимистичный прогноз по выручке.

В минувшем квартале 89 % выручки WD пришлось на серверный сегмент, и хотя сама сумма выросла относительно аналогичного квартала прошлого года, год назад эта доля достигала 90 %. Слегка нарастил свою долю в структуре выручки клиентский сегмент, увеличив её с 5 до 6 %, а вот потребительская электроника осталась на уровне 5 %. В любом случае, бизнес этого производителя жёстких дисков сильно зависит именно от серверного и облачного сегмента. В этом квартале выручка компании должна увеличиться в годовом сравнении на 42–49 %.

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Теги: western digital, hdd, жёсткий диск, финансы
western digital, hdd, жёсткий диск, финансы
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