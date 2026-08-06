Разработка китайского ролевого боевика Phantom Blade Zero завершена — на подходе предзаказы и новый 11-минутный трейлер

Независимая китайская студия S-Game поделилась информацией о ходе разработки и планах на дальнейшее продвижение своего амбициозного фэнтезийного ролевого боевика с полуоткрытым миром Phantom Blade Zero.

Напомним, прошедшей весной глава S-Game Лян Цивэй (Liang Qiwei) уверял, что Phantom Blade Zero создаётся без применения генеративного ИИ и находится на финальных, «напряжённых» этапах производства.

Как теперь сообщила S-Game, разработка Phantom Blade Zero официально завершена — столь важного рубежа проект достиг без малого за три месяца до запланированной даты релиза. Студия поблагодарила фанатов за терпение.

Что касается дальнейшего продвижения, то обещанное открытие предзаказов Phantom Blade Zero запланировано на 12 августа в 5:00 по московскому времени. Анонс сопровождался новым тизер-трейлером.

К старту предзаказов Phantom Blade Zero будет приурочен 11-минутный трейлер с новым сюжетным контентом, персонажами, сражениями и «кое-чем неожиданным». До конца лета также ожидается тематический выпуск передачи State of Play по игре.

Игроки Phantom Blade Zero возьмут на себя роль Соула — элитного убийцы неуловимой организации «Орден», несправедливо обвинённого в смерти её патриарха. За 66 дней герой должен раскрыть заговор и доказать невиновность.

Phantom Blade Zero выйдет 29 октября на PC (Steam, Epic Games Store) и PS5. Обещают смесь кунг-фу-панка, стимпанка и оккультизма, эффектные бои, более 30 видов оружия, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.