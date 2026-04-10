реклама
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую

Глава китайской студии S-Game Лян Цивэй (Liang Qiwei) рассказал о ходе разработки амбициозного фэнтезийного ролевого боевика с полуоткрытым миром Phantom Blade Zero и прояснил позицию команды в отношении генеративного ИИ.

Напомним, последний раз разработчики Phantom Blade Zero выходили на связь в декабре. На церемонии The Game Awards 2025 была объявлена дата релиза игры — 9 сентября 2026 года.

По словам Цивэя, сейчас Phantom Blade Zero находится на финальных, «напряжённых» фазах производства: «Вкладываем все доступные ресурсы в доведение каждого аспекта игры до абсолютного предела наших возможностей».

Цивэй также заверил, что весь контент Phantom Blade Zero создан руками человека — ни для одного элемента игры (модели персонажей и оружия, анимации, окружение) генеративный ИИ не привлекался.

«Мы не используем визуальные ИИ-технологии, которые могут изменить креативный замысел наших художников. <...> Твёрдо верим, что человеческое творчество — не просто средство создания ценности, а сама ценность и есть», — заявил Цивэй.

Игроки Phantom Blade Zero возьмут на себя роль Соула — элитного убийцы неуловимой организации «Орден», несправедливо обвинённого в смерти её патриарха. За 66 дней герой должен раскрыть заговор и доказать невиновность.

Phantom Blade Zero создаётся для PC (Steam) и PS5. Обещают смесь кунг-фу-панка, стимпанка и оккультизма, эффектную боевую систему, более 30 видов оружия, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский язык.

Теги: phantom blade zero, s-game, ролевой экшен, искусственный интеллект, ии
