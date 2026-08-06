Сегодня 06 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... DeepSeek планирует существенно поднять ц...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

DeepSeek планирует существенно поднять цены на свои услуги в сфере ИИ

Принято считать, что китайские разработчики ИИ-моделей осуществляют свою экспансию на мировом рынке во многом благодаря низким ценам на свои услуги, но предполагаемые шаги компании DeepSeek в этой сфере разрушают данный стереотип. Стартап уведомил клиентов, что собирается существенно поднять расценки на свои услуги.

Источник изображения: Unsplash, John Cameron

Источник изображения: Unsplash, John Cameron

Точная величина изменений не была указана, но текущие цены позволяют говорить о существенной разнице в меньшую сторону по сравнению с конкурентами. DeepSeek взимает с клиентов $0,14 за миллион входящих токенов и $0,28 за миллион исходящих. Для сравнения, Moonshot AI берёт по $3 за миллион входящих токенов и по $5 за миллион исходящих. В случае с американской Anthropic расценки ещё выше: $10 и $50 соответственно.

До сих пор считалось, что действующая ценовая политика DeepSeek надёжно защищает компанию от конкурентов, поскольку те не могут предложить доступ к сопоставимым по производительности ИИ-моделям по столь же низким ценам. Впрочем, для всей мировой отрасли ИИ сейчас характерна ориентация на окупаемость, поскольку многомиллиардные инвестиции надо отбивать, а предлагая доступ к ИИ-моделям за бесценок, этого сделать в разумные сроки нельзя. DeepSeek намеревается выйти на биржу в этом году, а потому инвесторам нужно продемонстрировать способность компании зарабатывать деньги.

DeepSeek намерена получить в своё распоряжение минимум 1 ГВт вычислительных мощностей, как благодаря строительству крупного ЦОД в районе Внутренней Монголии, так и через аренду у других компаний. В США для строительства ЦОД мощностью 1 ГВт могут требоваться затраты в размере около $50 млрд, но в Китае они традиционно ниже. В любом случае, DeepSeek нуждается в дополнительных капиталовложениях для достижения стоящих перед компанией целей.

Пользователи модели V4-Flash могут получать к ней доступ не только напрямую от DeepSeek, но и через партнёров компании, которые разместили её на своих вычислительных мощностях. Теоретически, именно сторонние провайдеры могут сохранить более привлекательные цены на доступ к V4-Flash, если DeepSeek слишком сильно задерёт тарифы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-модели могут работать на чём угодно: энтузиаст запустил LLM на микроконтроллере за $10
Alibaba представила свою самую мощную ИИ-модель, а DeepSeek V4-Flash оказалась самой доступной
Alibaba предоставила Moonshot вычислительные мощности на 20 000 чипов Nvidia для обучения моделей Kimi
Сразу несколько ведущих разработчиков ИИ покинули Google и основали новый стартап
Meta✴ выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux
Reddit доверила нейросети оценивать сообщения на предмет нарушения правил
Материалы по теме
ИИ-модели могут работать на чём угодно: энтузиаст запустил LLM на микроконтроллере за $10

ИИ-модели могут работать на чём угодно: энтузиаст запустил LLM на микроконтроллере за $10

Alibaba представила свою самую мощную ИИ-модель, а DeepSeek V4-Flash оказалась самой доступной

Alibaba представила свою самую мощную ИИ-модель, а DeepSeek V4-Flash оказалась самой доступной

Alibaba предоставила Moonshot вычислительные мощности на 20 000 чипов Nvidia для обучения моделей Kimi

Alibaba предоставила Moonshot вычислительные мощности на 20 000 чипов Nvidia для обучения моделей Kimi

Сразу несколько ведущих разработчиков ИИ покинули Google и основали новый стартап

Сразу несколько ведущих разработчиков ИИ покинули Google и основали новый стартап

Meta выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux

Meta✴ выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux

Reddit доверила нейросети оценивать сообщения на предмет нарушения правил

Reddit доверила нейросети оценивать сообщения на предмет нарушения правил

Теги: deepseek, ии-модель, ии-сервис, цены, ии
deepseek, ии-модель, ии-сервис, цены, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA запустило операцию «Большой взрыв» — она продлит работу межзвёздного зонда «Вояджер-2»
В десятку крупнейших мировых автопроизводителей вошли три китайские компании — Xiaomi только на 29 месте
Electronic Arts закрыла рекордную сделку и стала частной компанией с почти полной зависимостью от Саудовской Аравии и долгом на $20 миллиардов
Сразу несколько ведущих разработчиков ИИ покинули Google и основали новый стартап
Huawei представила самый лёгкий 14-дюймовый ноутбук в мире — MateBook Pro S с автономностью до 18 часов и HarmonyOS
Wildberries скоро откроет широкий доступ к собственному мессенджеру 16 мин.
Долицензировались: с Microsoft требуют почти £6 млрд за завышении цен на ПО 21 мин.
DeepSeek планирует существенно поднять цены на свои услуги в сфере ИИ 37 мин.
Разработка китайского ролевого боевика Phantom Blade Zero завершена — на подходе предзаказы и новый 11-минутный трейлер 42 мин.
Meta выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux 3 ч.
Reddit доверила нейросети оценивать сообщения на предмет нарушения правил 3 ч.
«Абсолютный позор для франшизы»: мобильная The Division Resurgence стартовала в Steam с «в основном отрицательными» отзывами 11 ч.
Time начал показывать ИИ отдельную версию сайта — без оформления, зато с рекламой 11 ч.
Авторитетный инсайдер раскрыл, когда Diablo IV выйдет и сколько будет стоить на Nintendo Switch 2 13 ч.
Moonlighter 2: The Endless Vault скоро вырвется из бесконечного хранилища раннего доступа Steam — дата выхода 1.0 и раздача первой игры 15 ч.
Квартальная выручка Sandisk выросла почти в пять раз до $8,97 млрд 2 ч.
Huawei представила ноутбук со складным экраном MateBook Fold Ultimate Design 2026 с новым процессором и ИИ-функциями 4 ч.
На фоне дефицита DRAM Apple обратилась к CXMT, но не договорилась по цене 4 ч.
Western Digital удвоила операционную прибыль и увеличила выручку на 44 % в условиях бума ИИ 5 ч.
Новая статья: ИИтоги июля 2026 г.: а цемента-то хватит? 9 ч.
Huawei выпустила смартфон Nova 16 SE с очень ярким OLED-экраном, батареей на 8500 мА·ч и поддержкой спутниковых сообщений 11 ч.
Huawei представила лёгкий 14-дюймовый ноутбук MateBook Pro с чипом Kirin X90 Plus и HarmonyOS по цене от $1478 11 ч.
Моддер создал для Steam Machine переднюю панель, которая заряжает геймпад Steam Controller 11 ч.
Huawei представила телевизор Vision Smart Screen 6 SE RGB с флагманской подсветкой RGB MiniLED 11 ч.
GlobalFoundries тоже откусила кусок ИИ-пирога и превзошла прогнозы Уолл-стрит во втором квартале 15 ч.