DeepSeek планирует существенно поднять цены на свои услуги в сфере ИИ

Принято считать, что китайские разработчики ИИ-моделей осуществляют свою экспансию на мировом рынке во многом благодаря низким ценам на свои услуги, но предполагаемые шаги компании DeepSeek в этой сфере разрушают данный стереотип. Стартап уведомил клиентов, что собирается существенно поднять расценки на свои услуги.

Точная величина изменений не была указана, но текущие цены позволяют говорить о существенной разнице в меньшую сторону по сравнению с конкурентами. DeepSeek взимает с клиентов $0,14 за миллион входящих токенов и $0,28 за миллион исходящих. Для сравнения, Moonshot AI берёт по $3 за миллион входящих токенов и по $5 за миллион исходящих. В случае с американской Anthropic расценки ещё выше: $10 и $50 соответственно.

До сих пор считалось, что действующая ценовая политика DeepSeek надёжно защищает компанию от конкурентов, поскольку те не могут предложить доступ к сопоставимым по производительности ИИ-моделям по столь же низким ценам. Впрочем, для всей мировой отрасли ИИ сейчас характерна ориентация на окупаемость, поскольку многомиллиардные инвестиции надо отбивать, а предлагая доступ к ИИ-моделям за бесценок, этого сделать в разумные сроки нельзя. DeepSeek намеревается выйти на биржу в этом году, а потому инвесторам нужно продемонстрировать способность компании зарабатывать деньги.

DeepSeek намерена получить в своё распоряжение минимум 1 ГВт вычислительных мощностей, как благодаря строительству крупного ЦОД в районе Внутренней Монголии, так и через аренду у других компаний. В США для строительства ЦОД мощностью 1 ГВт могут требоваться затраты в размере около $50 млрд, но в Китае они традиционно ниже. В любом случае, DeepSeek нуждается в дополнительных капиталовложениях для достижения стоящих перед компанией целей.

Пользователи модели V4-Flash могут получать к ней доступ не только напрямую от DeepSeek, но и через партнёров компании, которые разместили её на своих вычислительных мощностях. Теоретически, именно сторонние провайдеры могут сохранить более привлекательные цены на доступ к V4-Flash, если DeepSeek слишком сильно задерёт тарифы.