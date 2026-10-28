GTA VI станет самой «тяжёлой» сюжетной игрой на PS5 — датамайнер раскрыл рекордный размер загрузки

Горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от разработчиков из британской студии Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) станет не только самой большой игрой серии, но и самой «тяжёлой».

Датамайнер под псевдонимом PlayStation Game Size, следящий за изменениями в базе данных цифрового магазина PlayStation Store, поделился закулисной информацией о предстоящем этапе предзагрузки GTA VI на PS5.

По данным PlayStation Game Size, предзагрузка GTA VI на PS5 стартует за неделю до релиза, 12 ноября. Для запуска игры пользователям предстоит освободить ни много ни мало 210 Гбайт на накопителе своей консоли.

Таким образом, GTA VI займёт около 31 % свободного места на базовой модели PS5, примерно 25 % на современной ревизии консоли и 11 % на PS5 Pro. Для сравнения GTA V и Red Dead Redemption 2 были вдвое «легче».

Как подметил блогер GTA 6 Countdown, колоссальный объём делает GTA VI самой «тяжёлой» одиночной игрой на PS5. Call of Duty: Modern Warfare 3 требовала 240 Гбайт, но лишь с учётом мультиплеера, Warzone и режима «Зомби».

События GTA VI развернутся в как никогда большом и отзывчивом открытом мире. По сюжету преступники Джейсон Дюваль и Лусия Каминос в попытке заработать лёгкие деньги оказались втянуты в криминальный заговор.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. По данным инсайдера Nate the Hate, пресса и блогеры уже начали играть в новинку, а первые обзоры выйдут 18 ноября.