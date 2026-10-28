«Definitive Edition, которую мы заслуживали, но так и не получили»: моддер показал, как DirectX 11 преображает GTA III

Знаковому криминальному боевику с открытым миром Grand Theft Auto III от Rockstar Games на днях исполнилось 25 лет, но даже по прошествии четверти века игра продолжает вдохновлять моддеров.

Портал DSOGaming обратил внимание, что энтузиаст ReeveMods опубликовал четырёхминутный геймплейный ролик с демонстрацией тестовой версии амбициозной графической модификации ImmersiveIII для GTA III.

GTA III — игра 2001 года, поэтому базируется на DirectX 8. ImmersiveIII же переносит рендер на DirectX 11, что позволяет снабдить проект современными графическими эффектами. ReeveMods также «научил» главного героя плавать и нырять под воду.

Пользователи остались в восторге от взгляда на ImmersiveIII и оценили преимущества мода над официальным ремастером. «Definitive Edition, которую мы заслуживали, но так и не получили», — провозгласил Ghostofvengence-cu9xu.

Судя по названию, ImmersiveIII базируется на ImmersiveVC — аналогичном моде от ReeveMods, но уже для GTA: Vice City. ImmersiveVC существует в двух вариантах — ограниченном бесплатном и полном платном (от $5 до $10 в месяц).

Полная версия ImmersiveVC включает обновлённое освещение, настоящие тени от источников света, реалистичное небо и воду, сотни текстур высокого качества, переработанные модели машин и физику Ragdoll.

Сроки выхода и модель распространения ImmersiveIII не уточняются, но можно предположить, что новинка пойдёт по пути ImmersiveVC. Rockstar и Take-Two Interactive на монетизацию своей собственности пока не отреагировали.