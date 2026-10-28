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«Definitive Edition, которую мы заслуживали, но так и не получили»: моддер показал, как DirectX 11 преображает GTA III

Знаковому криминальному боевику с открытым миром Grand Theft Auto III от Rockstar Games на днях исполнилось 25 лет, но даже по прошествии четверти века игра продолжает вдохновлять моддеров.

Источник изображения: Steam (Dol)

Источник изображения: Steam (Dol)

Портал DSOGaming обратил внимание, что энтузиаст ReeveMods опубликовал четырёхминутный геймплейный ролик с демонстрацией тестовой версии амбициозной графической модификации ImmersiveIII для GTA III.

GTA III — игра 2001 года, поэтому базируется на DirectX 8. ImmersiveIII же переносит рендер на DirectX 11, что позволяет снабдить проект современными графическими эффектами. ReeveMods также «научил» главного героя плавать и нырять под воду.

Пользователи остались в восторге от взгляда на ImmersiveIII и оценили преимущества мода над официальным ремастером. «Definitive Edition, которую мы заслуживали, но так и не получили», — провозгласил Ghostofvengence-cu9xu.

Судя по названию, ImmersiveIII базируется на ImmersiveVC — аналогичном моде от ReeveMods, но уже для GTA: Vice City. ImmersiveVC существует в двух вариантах — ограниченном бесплатном и полном платном (от $5 до $10 в месяц).

Полная версия ImmersiveVC включает обновлённое освещение, настоящие тени от источников света, реалистичное небо и воду, сотни текстур высокого качества, переработанные модели машин и физику Ragdoll.

Сроки выхода и модель распространения ImmersiveIII не уточняются, но можно предположить, что новинка пойдёт по пути ImmersiveVC. Rockstar и Take-Two Interactive на монетизацию своей собственности пока не отреагировали.

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Теги: grand theft auto iii, rockstar games, экшен
grand theft auto iii, rockstar games, экшен
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