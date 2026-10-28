Anthropic, которая традиционно делает громкие заявления о безопасности моделей искусственного интеллекта, предоставила использующим сервис Claude Code разработчикам возможность отключать защитные механизмы. В сборке Claude Code v2.1.311 появилась поддержка переменной окружения, позволяющей ИИ-агенту выполнять команду по удалению файлов без запроса подтверждения.

На нововведение обратила внимание технический специалист Anthropic Дейзи Холлман (Daisy Hollman). Он напомнила, что уже существует настройка «--dangerously-skip-permissions», которая в значительной степени снимает защитные механизмы, но не разрешает делать абсолютно всё — например, выполнять удаляющую без подтверждения всё содержимое домашнего каталога пользователя Linux команду «rm -rf ~». Последние ограничения помогает снять новое средство — переменная окружения «CLAUDE_CODE_EVEN_MORE_DANGEROUSLY_SKIP_PERMISSIONS», если присвоить ей значение «1».

Не все пользователи в соцсети X восприняли заявление госпожи Холлман всерьёз, и ей пришлось настоять, что она не пошутила. Флаг командной строки «--dangerously-skip-permissions» активирует режим «bypassPermissions», который появился в Claude Code версии v1.0.18 от 9 июня 2025 года. В Claude Code есть режимы разрешений «default», «acceptEdits», «plan», «auto», «dontAsk» и «bypassPermissions». Режим «auto» устанавливается по умолчанию с августа — он формально разрешает любые действия, но при этом в фоновом режиме проводит проверки безопасности; «bypassPermissions» также формально разрешает всё, но уже без проверок безопасности. Остаются исключения, которые не одобряются автоматически и требуют явного подтверждения — в частности, выполнения команд «rm» и «rmdir».

Новая переменная окружения «CLAUDE_CODE_EVEN_MORE_DANGEROUSLY_SKIP_PERMISSIONS» снимает и это ограничение, хотя собственные ограничения могут накладывать и другие механизмы, например, заданные пользователем настройки. Известно немало случаев, когда ИИ-агенты выполняли команды вроде «rm -rf ~», что приводило к полному удалению данных с диска или другим неприятным последствиям.