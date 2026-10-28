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GeForce RTX 5080 теперь продаётся по рекомендованной цене RTX 5090 — в США цены подобрались к $2000

Вслед за флагманской GeForce RTX 5090 очень сильно подорожала стоящая на ступень ниже GeForce RTX 5080. Почти через два года после выхода купить эту видеокарту по рекомендованной цене $999 по-прежнему невозможно: хуже того, в США за неё теперь просят как минимум $1980, а отдельные версии стоят ещё дороже.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Компания Nvidia выпустила модель GeForce RTX 5080 в январе 2025 года с рекомендованной розничной ценой от $999. Спустя почти 21 месяц приобрести такую карту по этой цене попросту невозможно. Портал VideoCardz проверил предложения у крупнейших американских ритейлеров и выяснил, что реальная рыночная стоимость доступных для покупки видеокарт сопоставима со стартовой рекомендованной ценой флагманской модели GeForce RTX 5090.

Портал проанализировал предложения и цены на 28 октября от таких ретейлеров, как Micro Center, Best Buy, Central Computers, Newegg и других. В расчёт принимались только новые видеокарты, наличие которых в магазинах подтверждено или которые доступны для немедленного заказа. Из анализа были исключены подержанные или восстановленные товары, позиции, которых нет в наличии (ожидающие поставки), а также предложения от сторонних продавцов на маркетплейсах, подлинность которых невозможно проверить напрямую.

Самые низкие цены среди проверенных предложений предлагает розничная сеть Micro Center. Модели Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce SFF OC и MSI GeForce RTX 5080 Suprim Liquid SOC оказались самыми доступными из имеющихся в наличии. Их стоимость составляет $1979,99. Однако получить эти карты можно только путём самовывоза (специфика продаж конкретной розничной сети). В Best Buy модель PNY GeForce RTX 5080 Triple Fan OC предлагается за $1999,99 с возможностью оформления заказа онлайн — это самый доступный вариант покупки через интернет, который удалось подтвердить.

VideoCardz также отметил странные и значительные ценовые различия между разными версиями RTX 5080 в рамках одного магазина. Например, в Micro Center видеокарта ASUS ROG Astral OC стоит $2079,99, тогда как ASUS Prime OC — $2349,99. Модель Prime оказалась на $270 дороже, чем ROG Astral, даже несмотря на то, что она относится к более низкому классу устройств.

При нынешних ценах стоимость самой доступной версии RTX 5080 на 98,2 % превышает рекомендованную розничную цену (MSRP) Nvidia в $999. Самый дешёвый вариант, доступный для онлайн-покупки, стоит на 100,2 % дороже этой суммы.

Что касается флагманской модели RTX 5090, то эта видеокарта, по всей видимости, снова появилась в продаже в США. Одна из её версий выставлена по цене $5599. Это более чем вдвое превышает её первоначальную заявленную рекомендуемую стоимость.

Оценка ассортимента крупных российских розничных сетей и онлайн-площадок показывают следующую картину. Самые доступные предложения готова предоставить сеть DNS, где стоимость на модель RTX 5080 в исполнении китайского производителя Muxsun начинается со 172 999 рублей. Многие предложения доступны только по заказу.

DNS

DNS

В онлайн-магазине «Онлайнтрейд» стоимость RTX 5080 начинается от 177 999 рублей. Такую цену просят за модель Palit Gaming Pro.

«Онлайнтрейд»

«Онлайнтрейд»

В «Ситилинке» ассортимент моделей ограничен. Самый доступный вариант RTX 5080 в исполнении Palit Gaming Pro предлагается за 253 780 рублей. По данным магазина, в наличие на складе имеются всего 22 такие видеокарты.

«Ситилинк»

«Ситилинк»

Обзор ассортимента сети «М.Видео» показывает ещё более печальную картину. Там стоимость RTX 5080 начинается от 282 000 рублей. Такую цену просят за модель Asus TUF OC.

«М.Видео»

«М.Видео»

До сих пор неясно, что происходит с поставками графических процессоров Nvidia для RTX 5090. Партнёры компании по производству видеокарт также хранят молчание, а RTX 5080, по сути, заняла место флагманской модели в розничной продаже.

VideoCardz отмечает, что несмотря на запросы с его стороны и со стороны других СМИ, Nvidia пока не выступила с официальными комментариями. По-прежнему неизвестно, какие именно модели производятся в достаточном количестве и вернётся ли когда-нибудь цена на RTX 5080 к уровню рекомендованных розничных цен.

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Теги: geforce rtx 5080, видеокарта, blackwell, nvidia, дефицит
geforce rtx 5080, видеокарта, blackwell, nvidia, дефицит
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