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Virgin Galactic показала космоплан Apeiron и вновь отложила туристические полеты

Компания Virgin Galactic представила новый суборбитальный космоплан Apeiron, на котором рассчитывает возобновить туристические полеты после перерыва, который начался с июня 2024 года. Однако, первый коммерческий рейс перенесен на начало II квартала 2027 года из-за задержек с проверкой программного обеспечения бортовых систем.

Источник изображения: Virgin Galactic

Источник изображения: Virgin Galactic

Apeiron стал первым космопланом нового поколения Delta. Как сообщили в Virgin Galactic, название выбрали по итогам международного голосования, в котором участвовали тысячи человек из 83 стран. Слово Apeiron происходит из древнегреческого языка и означает «беспредельное». Генеральный директор компании Майкл Колглазье (Michael Colglazier) отметил, что к выбору названия решили привлечь будущих пассажиров и других заинтересованных участников.

На 28 октября была запланирована перевозка Apeiron с предприятия Virgin Galactic в городе Меса (штат Аризона) на космодром Spaceport America в Нью-Мексико. Космоплан доставят с помощью самолета-носителя VMS Eve, к которому он будет прикреплен во время перелета. Это не испытательный запуск. После прибытия специалисты продолжат проверку авионики и подготовку аппарата к первым самостоятельным полетам.

Первоначально Virgin Galactic собиралась возобновить коммерческие рейсы до конца 2026 года, позднее их начало перенесли на февраль 2027-го. Теперь первый полет Apeiron с пассажирами намечен на начало II квартала. Задержка связана с интеграцией программного обеспечения и дополнительными проверками бортовой электроники. Второй космоплан семейства Delta планируется запустить в коммерческую эксплуатацию в конце II или начале III квартала 2027 года.

Новые корабли заменят VSS Unity, который совершил последний коммерческий полет в июне 2024 года. Apeiron рассчитан на шесть пассажиров против четырех у предшественника. Virgin Galactic рассчитывает, что каждый аппарат Delta сможет выполнять до восьми суборбитальных рейсов в месяц. Заявленный ресурс нового космоплана составляет не менее 500 полетов. VSS Unity не мог обеспечить такую частоту запусков, что ограничивало возможности компании по обслуживанию туристов.

Для пассажиров порядок полета практически не изменится. Самолет VMS Eve поднимет космоплан на большую высоту, после чего тот отделится от носителя и включит ракетный двигатель. На суборбитальном участке туристы смогут увидеть Землю с большой высоты и на несколько минут испытать невесомость. Затем аппарат вернется в атмосферу и приземлится на взлетно-посадочную полосу космодрома.

Virgin Galactic уже начала подготовку более 100 будущих пассажиров. Ранее предложенные места стоимостью $750 тыс. были забронированы. Компания намерена представить дополнительные сведения об испытаниях Apeiron и своих финансовых планах в ноябре.

Сроки запуска кораблей Delta пересматривались и раньше. Еще в августе Virgin Galactic перенесла начало коммерческих полетов на весну 2027 года. Тогда задержку объясняли дополнительными работами по сборке космоплана и проверке его компонентов.

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Теги: virgin galactic, космос, космический туризм
virgin galactic, космос, космический туризм
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