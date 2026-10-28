Илон Маск хочет выкупить сотни домов, чтобы соседи ЦОД xAI отказались от иска из-за шума

Риелторы, представляющие компанию Илона Маска (Elon Musk) xAI, предлагают жителям агломерации Мемфис – Саутхейвен выкупить их жилье при условии отказа от иска из-за шума от газовых турбин, которые генерируют электроэнергию для ЦОД. Всего компания планирует выкупить 418 домов и 18 собственников уже согласились на сделку. Этот план может привести к поглощению практически целого городского района.

xAI стремительно расширяет своё присутствие в регионе. С июля 2024 года компания построила три огромных дата-центра — Colossus I, Colossus II и Macrohardrr в агломерации Мемфис – Саутхейвен, расположенной на границе штатов Теннесси и Миссисипи. Столь высокие темпы развития, а также круглосуточный шум от газовых турбин, установленных для энергоснабжения дата-центров без получения соответствующих разрешений, вызвали серьёзное недовольство среди местных жителей.

В августе прошлого года на территории бывшей электростанции Duke Energy разместили 69 временных газовых турбин для питания новых дата-центров. По словам местных жителей, их работа сопровождается звуком «двигателя самолёта, только гул непрерывный и невероятно громкий». Измученные шумом, сопровождающим расширение объекта, в июне жители подали иск с жалобами на «постоянный гул, вибрации и другие виды вредного воздействия», исходящие от электростанции компании xAI.

В компании xAI отвергают обвинения в игнорировании проблемы шума. Ранее там заявляли, что «стремятся быть хорошими соседями», для чего уже скорректировали мощность оборудования и возвели звукоизоляционные стены. Предложения о выкупе домов по рыночной стоимости в районе, где средняя цена жилья составляет около $180 000, выглядят относительно небольшими расходами на фоне создания крупнейшего в мире кластера суперкомпьютеров для искусственного интеллекта. По словам риелторов и мэра города, в выкупленных домах будут проживать сотрудники xAI.

Как установило Агентство по охране окружающей среды США (EPA), на территории объекта xAI эксплуатируются десятки временных газовых турбин без разрешений, требуемых федеральным законодательством. В EPA также отметили, что контроль за соблюдением этих разрешительных требований относится к компетенции властей штата. Организация Southern Environmental Law Center утверждает, что токсичные выбросы от этих турбин наносят ущерб здоровью населения, оцениваемый в $44 млн ежегодно.

В апреле экологические активисты подали иск в федеральный суд, требуя прекратить использование турбин. Министерство юстиции США попыталось заблокировать иск, утверждая, что технологии xAI необходимы для обеспечения национальной безопасности, однако эта попытка не увенчалась успехом. В июле xAI достигла соглашения с регуляторами о преобразовании электростанции в более современный стационарный объект, работающий на природном газе. Ожидается, что это позволит снизить уровень шума, создаваемого временными турбинами.

Местная администрация признаёт, что решение проблемы шума является «первоочередной задачей», но службы мониторинга не зафиксировали превышения установленного местными нормами предела в 70 децибел. Критики утверждают, что даже более низкий уровень шума на уровне 50 децибел, который фиксировался рядом с электростанцией, при постоянном воздействии может негативно сказаться на здоровье.

Далеко не все жители выступают против появления в районе новых дата-центров. Некоторых шум не особо беспокоит, в то время как другие активно приветствуют приток денежных средств в один из беднейших штатов страны. Местный бизнес переживает оживление, а мэр отмечает, что благодаря дата-центрам в регионе появляются новые рабочие места и возможности.