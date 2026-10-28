Reddit переделала главную страницу под ленту с рекомендациями — пользователи уже недовольны

Reddit объявила об изменении отображения публикаций на главной странице, предложив два режима просмотра «Для вас» (For You) и «Подписки» (Following). Обновление должно упростить поиск новых тем и сообществ. Но некоторые пользователи, столкнувшиеся с новой лентой на этапе её тестирования, уже выразили своё недовольство.

Reddit объявила об изменении главной страницы: теперь пользователям будут доступны две ленты, For You и Following. Первая объединяет публикации из сообществ, на которые человек подписан, с рекомендациями по его интересам, а вторая показывает только материалы из этих сообществ.

В режиме For You будут отображаться как материалы из сообществ, к которым присоединился пользователь, так и публикации, подобранные алгоритмами с учётом его интересов. Раздел Following, напротив, предназначен для тех, кто предпочитает читать только сообщения из своих подписок. То есть, рекомендации не исчезнут из Reddit, но получат отдельное место в интерфейсе.

В компании считают, что новый формат поможет людям находить интересные обсуждения и единомышленников. В своём блоге Reddit назвала обновление первым шагом к поиску «чего-то нового и актуального», будь то идея, знакомство, необычный взгляд на вопрос или новое увлечение. Компания также подчеркнула, что нововведение предполагает не только пассивное потребление контента, но и активное участие пользователей.

Персональные ленты уже стали привычной частью социальных сетей. Аналогичную систему применяют TikTok, Instagram✴, X, Threads и Facebook✴, где алгоритмы влияют на подбор публикаций для каждого пользователя. Однако изменения в Reddit могут не всем понравится: есть пользователи, которые предпочитают видеть публикации только из своих подписок, а участники первоначального тестирования уже выразили недовольство новым форматом.

Reddit, в свою очередь, заявила, что пользователи смогут свободно переключаться между лентами, причём при следующем открытии платформы будет отображаться та лента, которую они просматривали последней. Таким образом, компания присоединяется к ряду платформ, уже внедривших ленты в стиле «Для вас», включая Instagram✴, X, Threads и Facebook✴.