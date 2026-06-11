Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Пользователи I*******m получат полный ко...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Пользователи Instagram✴ получат полный контроль над своей лентой с помощью ИИ

В Instagram появится функция под названием «Ваш алгоритм» (Your Algorithm), которая позволит изменять настройки рекомендаций в основной ленте. Владельцы аккаунтов смогут самостоятельно редактировать список тематики, который им предлагает система.

Источник изображения: Jonah Pettrich/Unsplash

Источник изображения: Jonah Pettrich/Unsplash

По сообщению The Verge со ссылкой на слова Адама Моссери (Adam Mosseri), на первом этапе будет доступна только корректировка тематических категорий, а в будущем появятся настройки по авторам, настроению, типам контента и другим параметрам. До этого аналогичные инструменты настроек уже были развёрнуты для раздела коротких видео Reels и вкладки рекомендаций «Интересное» (Explore).

Моссери подчеркнул, что алгоритмические рекомендации в Instagram, несмотря на технические достижения, ограничивали свободу выбора пользователей. По его мнению, одностороннее взаимодействие с системой, когда платформа учится на действиях человека, но не предоставляет ему возможность явно выражать предпочтения, вызывало дискомфорт. Новая функция, по замыслу компании, поможет устранить этот дисбаланс и вернуть пользователям ощущение контроля над своим взаимодействием с соцсетью.

Технологической базой для реализации нового механизма стали большие языковые модели (LLM) искусственного интеллекта. Как пояснил руководитель платформы, предыдущие системы ранжирования оперировали данными, непонятными для обычных пользователей. Однако современные нейросети способны анализировать большие массивы публикаций, группировать их и описывать на естественном языке, обеспечивая прозрачный двусторонний обмен информацией между человеком и ИИ-системой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-техподдержка Meta✴ повелась на манипуляции хакеров и помогла украсть более 20 тыс. аккаунтов Instagram✴
Instagram✴ оповестил пользователей, которых взломали с помощью ИИ-бота Meta✴
В Instagram✴ и Facebook✴ появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels
Meta✴ будет использовать активность пользователей на других сайтах для персонализации их лент и ответов ИИ
Instagram✴ разрешил всем пользователям менять местами публикации в профиле
Meta✴, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников
Теги: социальные сети, ii, me
социальные сети, ii, me
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Учёные создали суперконденсатор дешевле некуда — из воды, глины и графена
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 40 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 5 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 5 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.