Пользователи Instagram✴ получат полный контроль над своей лентой с помощью ИИ

В Instagram✴ появится функция под названием «Ваш алгоритм» (Your Algorithm), которая позволит изменять настройки рекомендаций в основной ленте. Владельцы аккаунтов смогут самостоятельно редактировать список тематики, который им предлагает система.

По сообщению The Verge со ссылкой на слова Адама Моссери (Adam Mosseri), на первом этапе будет доступна только корректировка тематических категорий, а в будущем появятся настройки по авторам, настроению, типам контента и другим параметрам. До этого аналогичные инструменты настроек уже были развёрнуты для раздела коротких видео Reels и вкладки рекомендаций «Интересное» (Explore).

Моссери подчеркнул, что алгоритмические рекомендации в Instagram✴, несмотря на технические достижения, ограничивали свободу выбора пользователей. По его мнению, одностороннее взаимодействие с системой, когда платформа учится на действиях человека, но не предоставляет ему возможность явно выражать предпочтения, вызывало дискомфорт. Новая функция, по замыслу компании, поможет устранить этот дисбаланс и вернуть пользователям ощущение контроля над своим взаимодействием с соцсетью.

Технологической базой для реализации нового механизма стали большие языковые модели (LLM) искусственного интеллекта. Как пояснил руководитель платформы, предыдущие системы ранжирования оперировали данными, непонятными для обычных пользователей. Однако современные нейросети способны анализировать большие массивы публикаций, группировать их и описывать на естественном языке, обеспечивая прозрачный двусторонний обмен информацией между человеком и ИИ-системой.