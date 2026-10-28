Sony представила полупрозрачные геймпады DualSense и панели PS5 в трех цветах

Sony Interactive Entertainment анонсировала коллекцию Prism Collection, в которую вошли полупрозрачные контроллеры DualSense и сменные панели для PlayStation 5. Новинки будут доступны в трех цветах, а их продажи начнутся 4 февраля 2027 года. Предварительные заказы откроются 10 ноября.

Как сообщила Sony, коллекция включает три расцветки: оранжевую Flare Orange, зеленую Emerald Green и серую Graphite Gray. Корпуса геймпадов изготовлены из полупрозрачного пластика с глянцевым покрытием, через которое видны некоторые внутренние элементы. Аналогичное оформление получили сменные панели консоли.

При разработке новой серии дизайнеры Sony обратились к прозрачным корпусам игровых устройств, популярным в конце 1990-х годов. Лео Кардозо (Leo Cardoso) рассказал, что специалисты постарались совместить такой дизайн с внешним видом PlayStation 5. По словам другого дизайнера компании, Сатоси Аояги (Satoshi Aoyagi), прозрачное покрытие используется и на задней части DualSense, а центральная накладка получила металлическую отделку.

У каждой расцветки есть свои особенности. Оранжевый пластик приобретает розоватый оттенок там, где прозрачные детали накладываются друг на друга. Зеленый цвет выглядит более насыщенным, а серый получил холодный оттенок. Технические характеристики DualSense остались прежними — Sony не сообщила о каких-либо изменениях в устройстве контроллеров.

В США геймпады Prism Collection будут стоить $84,99, в Европе — €84,99, в Великобритании — £74,99. Цена сменных панелей PS5 составит $74,99, €74,99 и £64,99 соответственно. Все изделия будут продаваться отдельно от консоли.

Предварительные заказы начнут принимать 10 ноября через PlayStation Direct и участвующие в программе магазины. В США оформление заказов откроется в 10:00 по восточному времени, в Великобритании и некоторых европейских странах — в 10:00 по местному времени. Продажи стартуют 4 февраля 2027 года. Sony предупреждает, что сроки появления аксессуаров могут различаться в зависимости от региона, а партии сменных панелей будут ограничены.

В январе Sony представила коллекцию Hyperpop с непрозрачными панелями PS5 и контроллерами DualSense в красной, зеленой и синей расцветках. Продажи этих аксессуаров начались в марте 2026 года.