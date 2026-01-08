Сегодня 08 января 2026
Sony анонсировала лимитированную коллекцию ярких RGB-чехлов для PlayStation 5

Компания Sony открыла 2026 год презентацией новой линейки аксессуаров PlayStation в ярких RGB-цветах. В лимитированную коллекцию под названием Hyperpop вошли неоновые чехлы для консоли PS5 и беспроводные контроллеры DualSense в трёх вариантах: красном, зелёном и синем.

Источник изображений: Sony

Источник изображений: Sony

Как пишет The Verge, дизайнеры компании ориентировались на эстетику RGB-освещения, популярную среди геймеров при оформлении игровых зон. Дизайнер по цвету, материалам и отделке Sony Лео Кардозо (Leo Cardoso) пояснил, что эти цвета задуманы как смелое дополнение к интерьеру, призванное гармонировать с RGB-подсветкой современных игровых систем.

Старт продаж коллекции Hyperpop назначен на 12 марта, а возможность оформить предварительный заказ появится уже 16 января. Приобрести новинки можно будет через официальный магазин PlayStation Direct, а также у партнёров-ретейлеров. Тираж чехлов для консоли будет ограниченным, а их цена составит $75 (около 6000 рублей), в то время как стоимость неоновых геймпадов DualSense составит $85 (около 6800 рублей). Sony также предупреждает, что, к сожалению, владельцам обновлённой версии PS5 Pro не удастся воспользоваться новинкой, так как яркие аксессуары совместимы только со стандартной моделью консоли.

Источник:

Теги: sony, ps5, игровые консоли
