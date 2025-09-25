Sony выпустила геймпад DualSense к юбилею God of War в пепельно-алой расцветке

Sony объявила о выпуске в честь юбилея God of War ограниченной серии контроллера DualSense — God of War 20th Anniversary Limited Edition в пепельно-алом цвете. Дизайн новинки был вдохновлён образом легендарного Кратоса — спартанского воина, сына Зевса и главного героя серии игр God of War.

Заместитель арт-директора студии Santa Monica Studio Дела Лонгфиш (Dela Longfish) сообщила, что форма контроллера идеально подходит для татуировки Кратоса в форме греческой буквы «омега».

«Независимо от того, в какую игру God of War вы играете, форма его красных чернил на фоне серой, покрытой пеплом кожи — один из самых знаковых элементов облика Кратоса как в греческих, так и в скандинавских сагах. Наша команда постаралась отразить оба этих ключевых тона в цветовой гамме контроллера, чтобы каждый элемент стал аутентичной данью уважения дизайну, который определял Кратоса на протяжении более двух десятилетий», — рассказала Лонгфиш.

Юбилейное издание контроллера DualSense выполнено в светло-пепельном цвете с красной «омегой», нанесённой на правую рукоятку и кнопки. На обратной стороне корпуса расположена надпись God of War 20th Anniversary.

Беспроводной контроллер DualSense — God of War 20th Anniversary Limited Edition будет доступен в ограниченном количестве по рекомендуемой розничной цене $84,99, €84,99, £74,99 или ¥12 480. Предварительные заказы начнутся 3 октября 2025 года, начало поставок — 23 октября.