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«Яндекс» переманил к себе техдиректора ИИ-браузера Comet из Perplexity

Бывший технический директор браузера Comet американской ИИ-компании Perplexity Дмитрий Голубничий перешёл в команду «Алисы AI» компании «Яндекс», сообщил РБК со ссылкой на обновление профиля разработчика в соцсети LinkedIn.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

В «Яндексе» подтвердили эту информацию. По словам технического директора «Алисы AI для бизнеса» Сергея Юдина, Дмитрий Голубничий возглавил направление продуктовой разработки. Он сосредоточится на качестве и эффективности работы «Алисы» в многоэтапных сценариях, безопасности корпоративных данных и контроле над действиями ИИ.

«Среди приоритетов команды — развитие «Алисы» как основного инструмента для решения рабочих задач, в том числе через интеграцию с «Яндекс 360» (объединяет электронную почту, облачное хранилище, онлайн-редактор текстовых файлов, таблиц и презентаций и другие сервисы для повседневных задач, работы и общения), браузером и корпоративными сервисами», — рассказал Юдин.

Сообщается, что Голубничий около 12 лет проработал в «Яндексе», где занимался разработкой браузера компании. После этого он более четырёх лет занимал должность технического директора стартапа Sidekick, разработчика браузера для работы с онлайн-сервисами, который в мае 2025 года приобрела Perplexity.

В Perplexity Голубничий полтора года руководил разработкой браузера и участвовал в создании Comet со встроенным ИИ-ассистентом (Comet Assistant), который может анализировать информацию на сайтах и по поручению пользователя искать сведения, заполнять формы, сравнивать товары, анализировать содержимое нескольких вкладок и даже планировать встречу. Perplexity запустила Comet 9 июля 2025 года.

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Теги: яндекс, ии, алиса ai, разработка, perplexity, comet, браузер
яндекс, ии, алиса ai, разработка, perplexity, comet, браузер
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