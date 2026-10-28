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Google представила Gemini 4 Carbon — мощнейшую ИИ-модель для поиска уязвимостей и исправления опасных ошибок

Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Carbon, предназначенную для решения сложных инженерных задач и работы в области кибербезопасности. Передовая модель показала высокие результаты в тестах на обнаружение уязвимостей, проверку возможности их эксплуатации и исправление ошибок в программном коде.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Gemini 4 Carbon заняла первое место в обновлённом до версии 5.0 рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index, набрав 59 баллов. В тесте SEC-bench Pro, оценивающем способность находить уязвимости, модель достигла результата 88,2 %, в ExploitGym, посвящённом проверке возможности эксплуатации уязвимостей, — 54,8 %, а в CWE-bench, оценивающем способность исправлять ошибки, — 71 %.

Кроме того, Google сообщила об улучшении результатов в программировании, работе с агентными системами и разработке веб-приложений. В рейтинге WebDev Arena модель поднялась на четыре позиции и заняла четвёртое место с результатом 1769 баллов.

По внутренним оценкам Google, Gemini 4 Carbon более чем вдвое повысила вероятность успешной генерации безопасного кода по сравнению с Gemini 4 Argon, представленной двумя неделями ранее. Разработчики браузера Chrome также сообщили, что новая модель показала результат более чем в 10 раз лучше, чем другая используемая ИИ-модель, при подготовке качественных исправлений кода.

Отдельное внимание Google уделила безопасности и надёжности модели. По результатам внутренних испытаний, количество предупреждений о серьёзных нарушениях заданных ограничений при работе в реальных условиях программирования сократилось почти на 80 % по сравнению с предыдущими показателями. Число неподтверждённых утверждений уменьшилось примерно вдвое, а модель стала реже выходить за пределы поставленных задач и оставлять их незавершёнными.

На первом этапе Google предоставит доступ к Gemini 4 Carbon ограниченной группе специалистов по кибербезопасности. Затем круг доверенных партнёров будет расширен через программу Fairwind. Параллельно Google продолжит собирать отзывы и совершенствовать механизмы защиты модели, прежде чем открыть доступ всем разработчикам, компаниям и обычным пользователям.

На начальном этапе стоимость Gemini 4 Carbon составит $2 за 1 миллион входных токенов и $10 за миллион выходных токенов, то есть, столько же, сколько Google установила для Gemini 4 Argon. При использовании кешированных входных токенов действует скидка 95 % относительно обычной цены входных данных. После завершения вводного периода стоимость увеличится до $4 за 1 миллион входных токенов и до $20 за 1 миллион выходных токенов.

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Теги: google gemini, безопасность данных, ии
google gemini, безопасность данных, ии
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