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Секретная ИИ-модель Anthropic выкачала фото с заблокированного Android-смартфона и сбежала из Chrome

Экспериментальная ИИ-модель компании Anthropic самостоятельно обнаружила уязвимости в Chrome, Safari, Android, Windows и Linux и объединила их в работающие инструменты для взлома. В ходе испытаний Claude смогла запускать посторонний код за пределами браузера, получать данные с заблокированного смартфона и выполнять команды с правами администратора на Linux-сервере.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Как сообщили исследователи Anthropic, для экспериментов использовалась внутренняя версия Claude, которая пока не доступна пользователям. Специалисты давали нейросети первоначальные задания, после чего она анализировала программный код, искала ошибки и составляла цепочки эксплойтов. Разработчики представили пять сценариев атак, в которых несколько уязвимостей последовательно использовались для обхода защитных механизмов.

В Google Chrome модель обнаружила четыре ошибки, которые в сочетании позволяли выйти за пределы изолированной среды браузера. Сначала Claude нашла уязвимость в движке JavaScript V8, затем обошла ограничения доступа к памяти и получила контроль над процессом обработки веб-страницы. Следующие этапы использовали ошибки в CacheStorage и механизме авторизации FedCM. Во время демонстрации специально подготовленная страница за несколько секунд запустила приложение «Калькулятор» на компьютере с macOS без дополнительных действий пользователя. Всего Anthropic сообщила Google о 62 уязвимостях высокой и критической степени опасности, включая 13 способов выхода из песочницы браузера. Исправления вошли в Chrome 156.

В Safari нейросеть нашла возможность обойти политику одинакового источника (Same-Origin Policy), которая запрещает одному сайту получать данные другого. Для этого Claude объединила несколько ошибок в движке JavaScriptCore и механизмах изоляции браузера. Эксплойт позволял читать историю посещений, файлы cookie и содержимое страниц, на которых пользователь уже авторизовался. Например, вредоносный сайт мог получить доступ к электронной почте или информации банковского аккаунта. Apple устранила обнаруженные проблемы.

Отдельные испытания проводились на смартфоне Google Pixel 9. Claude исследовала открытый код Android, изучила компоненты Google Play Services и нашла способ обойти защиту передачи данных через USB. Для атаки требовался физический доступ к устройству, однако разблокировать экран или подтверждать подключение владельцу не приходилось. Подготовленный ИИ эксплойт позволял копировать фотографии и другие личные файлы. По информации Anthropic, Google уже исправила выявленные ошибки.

В Windows модель обнаружила уязвимость CVE-2026-33096, связанную с обработкой сетевых запросов HTTP/3. Отправка специально подготовленных пакетов могла вызвать аварийное завершение работы сервера, а повторение атаки — препятствовать восстановлению его доступности. Microsoft выпустила исправление. В Linux нейросеть подготовила более сложный эксплойт для серверов, использующих Multipath TCP. Он позволял удаленно выполнять команды с правами root без предварительной авторизации. В одном из испытаний на получение адреса памяти ядра потребовалось 48 минут, еще пять минут ушло на выполнение команды. Уязвимость также устранена.

Все описанные атаки проводились в исследовательской среде, а сведения о найденных ошибках были переданы разработчикам программного обеспечения. Anthropic не раскрыла название и характеристики использованной экспериментальной модели. Независимо установить степень участия человека в создании каждого эксплойта по опубликованным материалам невозможно. В компании считают, что подобные возможности ИИ помогут специалистам быстрее обнаруживать опасные ошибки, хотя они же могут оказаться полезными злоумышленникам.

Неделей ранее специалисты Anthropic проверили с помощью Claude 25 крупных проектов с открытым исходным кодом и выявили почти 500 проблем безопасности. Среди находок оказалась ошибка конфигурации, остававшаяся незамеченной 21 год.

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Теги: anthropic, claude, ии, кибербезопасность
anthropic, claude, ии, кибербезопасность
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