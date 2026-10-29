«Вот настоящая Mass Effect 5»: 40 минут геймплея космического боевика Exodus от ветеранов BioWare впечатлили игроков

Обещанная новая демонстрация научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect, разрабатываемого основанной ветеранами BioWare студией Archetype Entertainment, не заставила себя долго ждать.

Напомним, по сюжету люди покинули Землю и борются за выживание в скоплении Центавра против могучих Небожителей. Спасти человечество от вымирания должен Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя.

Представленный 40-минутный геймплейный ролик демонстрирует миссию на орбитальной защитной платформе Хонсу по освобождению расы разумных лягушек каи, захваченной вооружёнными силами брата Джуна — Гидеона Аслана.

Новая демонстрация Exodus включает исследование станции, столкновения с врагами, стрельбу, применение специальных умений, взаимодействие с компаньонами, диалоги с NPC и принятие решений: как важных, так и не очень.

Развилки на пути Джуна приведут героя к одному из двух архетипов — Паладин (добродетель) или Бессмертный (амбиции). В частности, протагонисту придётся определить судьбу каи, и этот выбор будет иметь долгосрочные последствия.

Пользователи остались впечатлены улучшениями графики, новым дизайном Джуна, качеством музыки и озвучки. «Говорю это уже пару лет! Exodus — вот настоящая Mass Effect 5!» — повторяет Arsenik101.

Exodus выйдет 7 апреля 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников, ожесточённые битвы и текстовый перевод на русский.