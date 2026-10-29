VK раскрыла результаты «Макса»: 90 млн пользователей в день отправляют в среднем по 21 сообщению

VK опубликовала положительные финансовые результаты по итогам III квартала. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей, показателей популярности входящих в холдинг платформ, а также отчиталась об успехах мессенджера «Макс». На положительных новостях акции VK подорожали более чем на 5 %.

В период с июля по сентябрь выручка мессенджера «Макс» от бизнес-сервисов и рекламы превысила 700 млн руб. На платформе зарегистрированы 140 млн пользователей, в том числе 11 млн за рубежом. Ежемесячная аудитория сервиса составила более 109 млн пользователей, ежедневная — более 90 млн, число каналов превысило 15 млн. В среднем пользователи совершают около 34 млн звонков и отправляют более 1,9 млрд сообщений в сутки.

Выручка VK по итогам квартала выросла на 21 % год к году до 47 млрд руб.; за первые девять месяцев она увеличилась на 15 % и составила 128 млрд руб. Рост выручки по направлению VK Tech составил 35 % до 14,4 млрд руб. За девять месяцев этого года показатель операционной прибыли компании до вычета процентов по кредитам, налогов и расходов на амортизацию (EBITDA) вырос на 30 % и достиг 20,2 млрд руб., в III квартале он составил 6,2 млрд руб., что соответствует росту на 22 %; рентабельность по EBITDA — 16 %. По итогам 2026 года прогноз по показателю не изменился — более 24 млрд руб.

Чистый денежный операционный поток достиг 17,4 млрд руб. — в прошлом году он был отрицательным. Чистый долг снизился на 11 % и составил 73,3 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на конец сентября составило 2,7x. По итогам года целевой ориентир по данному отношению сохраняется в диапазоне от 2–3x.

Средняя дневная аудитория VK увеличилась на 11,8 млн пользователей и составила 90,8 млн; средний показатель time spent — 8,1 млрд минут в день. По сравнению с сентябрём 2025 года пользователи стали проводить в сервисах компании на 62 % больше времени.