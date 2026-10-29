Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети VK раскрыла результаты «Макса»: 90 млн п...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

VK раскрыла результаты «Макса»: 90 млн пользователей в день отправляют в среднем по 21 сообщению

VK опубликовала положительные финансовые результаты по итогам III квартала. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей, показателей популярности входящих в холдинг платформ, а также отчиталась об успехах мессенджера «Макс». На положительных новостях акции VK подорожали более чем на 5 %.

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

В период с июля по сентябрь выручка мессенджера «Макс» от бизнес-сервисов и рекламы превысила 700 млн руб. На платформе зарегистрированы 140 млн пользователей, в том числе 11 млн за рубежом. Ежемесячная аудитория сервиса составила более 109 млн пользователей, ежедневная — более 90 млн, число каналов превысило 15 млн. В среднем пользователи совершают около 34 млн звонков и отправляют более 1,9 млрд сообщений в сутки.

Выручка VK по итогам квартала выросла на 21 % год к году до 47 млрд руб.; за первые девять месяцев она увеличилась на 15 % и составила 128 млрд руб. Рост выручки по направлению VK Tech составил 35 % до 14,4 млрд руб. За девять месяцев этого года показатель операционной прибыли компании до вычета процентов по кредитам, налогов и расходов на амортизацию (EBITDA) вырос на 30 % и достиг 20,2 млрд руб., в III квартале он составил 6,2 млрд руб., что соответствует росту на 22 %; рентабельность по EBITDA — 16 %. По итогам 2026 года прогноз по показателю не изменился — более 24 млрд руб.

Чистый денежный операционный поток достиг 17,4 млрд руб. — в прошлом году он был отрицательным. Чистый долг снизился на 11 % и составил 73,3 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на конец сентября составило 2,7x. По итогам года целевой ориентир по данному отношению сохраняется в диапазоне от 2–3x.

Средняя дневная аудитория VK увеличилась на 11,8 млн пользователей и составила 90,8 млн; средний показатель time spent — 8,1 млрд минут в день. По сравнению с сентябрём 2025 года пользователи стали проводить в сервисах компании на 62 % больше времени.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про социальные сети

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
VK вышла из многолетней полосы убытков — впервые с 2022 года квартал завершён с прибылью
VK создала ИИ-модель для анализа действий пользователей и составления нейропрофилей
После удаления из App Store и Google Play загрузки VK из альтернативных магазинов подскочили в полтора раза
Discord разрешит читать сообщения публичных серверов без регистрации — через Google
Reddit переделала главную страницу под ленту с рекомендациями — пользователи уже недовольны
Instagram✴ замахнулся на YouTube: соцсеть тестирует видео Features длиной до 90 минут
Материалы по теме
VK вышла из многолетней полосы убытков — впервые с 2022 года квартал завершён с прибылью

VK вышла из многолетней полосы убытков — впервые с 2022 года квартал завершён с прибылью

VK создала ИИ-модель для анализа действий пользователей и составления нейропрофилей

VK создала ИИ-модель для анализа действий пользователей и составления нейропрофилей

После удаления из App Store и Google Play загрузки VK из альтернативных магазинов подскочили в полтора раза

После удаления из App Store и Google Play загрузки VK из альтернативных магазинов подскочили в полтора раза

Discord разрешит читать сообщения публичных серверов без регистрации — через Google

Discord разрешит читать сообщения публичных серверов без регистрации — через Google

Reddit переделала главную страницу под ленту с рекомендациями — пользователи уже недовольны

Reddit переделала главную страницу под ленту с рекомендациями — пользователи уже недовольны

Instagram замахнулся на YouTube: соцсеть тестирует видео Features длиной до 90 минут

Instagram✴ замахнулся на YouTube: соцсеть тестирует видео Features длиной до 90 минут

Теги: vk, финансовые результаты, квартал
vk, финансовые результаты, квартал
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 4 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 7 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 4 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 4 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.