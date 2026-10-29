«Яндекс» нарастил выручку до 411 млрд рублей, но атаки на ЦОД спутали планы компании

«Яндекс» опубликовал финансовый отчёт по итогам III квартала 2026 года. Компания отметила рост ключевых финансовых показателей, но была вынуждена отозвать сделанные ранее прогнозы из-за атак на свои центры обработки данных — инциденты имели место уже в текущем квартале и на отчётный период не повлияли.

Выручка «Яндекса» за III квартал выросла на 12 % в годовом исчислении до 411 млрд руб.; за девять месяцев этот показатель достиг 1170 млрд руб., что соответствует годовому росту на 16 %. Скорректированный EBITDA по итогам III квартала увеличился на 12 % до 88 млрд руб.; с января по сентябрь — поднялся на 30 % и составил 250 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за отчётный период выросла на 2 % до 46 млрд руб.; за девять месяцев стала больше на 46 % до 128 млрд руб. Из-за атак на свои ЦОД компания отозвала сделанные ранее прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA; новый прогноз компания рассчитывает опубликовать в следующем квартале. Объём капзатрат в текущем году «Яндекс» увеличивать не намерен.

Сегмент «Поисковые сервисы и ИИ» показал рост выручки на 4 % до 144,7 млрд руб.; выручка от рекламы и услуг продвижения показала рост на 9 %. Доход в развивающихся форматах (DOOH, Connected TV и реклама в мессенджерах) показал рост на 72 %. Еженедельная аудитория помощника с искусственным интеллектом «Алиса AI» выросла на 36 % квартал к кварталу до 45 млн пользователей. Ежемесячная аудитория ИИ-ответов под поисковой строкой показала рост на 11 % в квартальном исчислении до 54,8 млн человек; сейчас «Алиса AI» даёт ответы на 44 % запросов в «Поиске». Ежемесячное число активных «Станций с Алисой» составило 24 млн. Число пользователей «Алисы AI» и ИИ-функций в «Яндекс Браузере» достигло 46 млн. Скорректированный EBITDA в блоке вырос на 7 % год к году до 67,3 млрд руб.

По направлению «Городские сервисы: Райдтех, Электронная коммерция и Доставка» аудитория увеличилась на 5 % в годовом исчислении и составила 61,1 млн человек в месяц. Почти половина оборота здесь не связана с такси. Выручка увеличилась на 11 % за год до 222,7 млрд; скорректированный EBITDA поднялся на 53 % до 28,9 млрд руб. Блок «Персональные сервисы» показал рост выручки на 37 % год к году до 75 млрд руб.; скорректированный EBITDA уменьшился на 46 % до 1,8 млрд руб. Число подписчиков «Яндекс Плюс» выросло на 15,7 % год к году до 51,9 млн.

В сегменте «Б2Б Тех» выручка увеличилась на 32 % год к году до 16,4 млрд руб.; скорректированный EBITDA повысился в 2,5 раза год к году до 5,2 млрд руб. Более 53 % совокупной выручки направления здесь формируют крупные клиенты Yandex Cloud. Компания запустила «Алису AI для бизнеса» и её расширенный вариант «Про»; аудитория сервисов «Яндекс 360» превысила 119 млн пользователей и 200 тыс. организаций; общее число платных учётных записей составило здесь 9,5 млн. Направление «Автономные технологии» показало рост дохода на 25 %, а убыток по EBITDA увеличился на 73 % до 7,2 млрд руб. — направление остаётся в инвестиционной фазе.

Блок «Прочие сервисы и инициативы», который включает образовательные проекты, показал рост выручки на 29 % до 3,4 млрд руб; убыток по EBITDA увеличился на 85 % до 7,8 млрд руб.

«Яндекс» также прокомментировал в своём отчёте последствия атак беспилотников на свои дата-центры в октябре 2026 года, в результате которых была повреждена часть инфраструктуры компании. Инциденты произошли после окончания III квартала и не повлияли на его финансовые результаты. Компания продолжает оценивать последствия атак, но подчеркнула, что все сервисы для пользователей и бизнеса восстановлены и предоставляют основные функции. Инженеры работают над возвращением оставшихся возможностей в полном объёме.

«Яндекс» подчёркивает, что масштаб и диверсификация бизнеса позволяют ему сохранять устойчивость к внешним вызовам и выполнять обязательства перед партнёрами и клиентами. Компания также намерена повысить надёжность инфраструктуры и перейти к более распределённой модели её работы.