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Россиян обяжут регистрировать купленные за границей смартфоны на «Госуслугах» — иначе отключат связь

Минцифры сообщило о подготовке к обязательной регистрации IMEI для смартфонов, ввезённых в Россию без надлежащего таможенного оформления. Владелец контрафактного или самостоятельно купленного за границей аппарата должен будет в течение двух недель зарегистрировать своё устройство на «Госуслугах», иначе смартфон перестанет обслуживаться в сетях связи. Для устройств, работавших в российских сетях до апреля 2027 года, регистрация не потребуется.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Издание РБК, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило, что российские власти планируют контролировать «серый» импорт смартфонов через базу IMEI (уникальный 15-значный номер, который присваивается каждому мобильному устройству при производстве). Требование о регистрации коснётся всех, кто купил телефон за рубежом и самостоятельно ввёз его в страну либо приобрёл контрафактный аппарат.

«При отказе от регистрации по истечении установленного срока такие устройства не будут обслуживаться в сетях», — пояснил представитель Минцифры. Он также уточнил, что проект ещё обсуждается в правительстве и может подвергнуться корректировке.

Устройства, прошедшие официальную таможенную очистку, попадают в базу автоматически, поэтому легальных импортёров и покупателей их продукции новые правила не затронут. По мнению экспертов, с рынка могут уйти до 70 % «серых» импортёров, также прогнозируется подорожание некоторых моделей смартфонов вплоть до 40 %.

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Теги: госуслуги, регистрация, смартфоны, серый рынок, контрафакт
госуслуги, регистрация, смартфоны, серый рынок, контрафакт
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