Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается

Новая функция под названием Cloud Rebuild («Облачное восстановление») даёт возможность переустановить ОС на ПК с Windows 11 без использования USB-накопителей или пользовательских образов. Она загружает Windows и необходимые драйверы через службу Windows Update и работает независимо от того, повреждена ли установленная ОС. Эта функция стала доступна в составе новейшего необязательного обновления для Windows 11 KB5127936.

В Windows 11 уже существовала опция восстановления «Облачная загрузка» (Cloud Download), однако Cloud Rebuild идёт дальше: система загружает не только Windows, но и драйверы устройств, причём для этого не требуется работоспособная установка ОС. Cloud Rebuild позволяет переустановить Windows 11 даже на тех устройствах, которые вовсе не загружаются.

Поскольку Cloud Rebuild выполняет полную переустановку системы, перед её использованием настоятельно рекомендуется создать резервные копии всех важных файлов. Кроме того, во время работы Cloud Rebuild компьютер должен быть подключён к интернету и источнику питания.

Для многих пользователей Cloud Rebuild может избавить от необходимости заранее создавать загрузочные USB-накопители для восстановления: в случае серьёзного сбоя Windows сможет самостоятельно загрузить операционную систему и нужные драйверы прямо с серверов Microsoft.

Пока Cloud Rebuild распространяется в рамках необязательного обновления, а в ближайшем будущем она станет доступна ещё более широкому кругу пользователей. Внедрение Cloud Rebuild происходит постепенно, чтобы получить её быстрее в приложении «Параметры» нужно включить опцию «Получать последние обновления, как только они станут доступны».

Вот как описано «Облачное восстановление» в документации Microsoft:

Новое! В этом обновлении представлена ​​функция Cloud Rebuild — новый вариант восстановления системы, позволяющий переустановить Windows 11 с использованием образа Windows и драйверов устройств, загружаемых через службу Windows Update. Это работает даже в тех случаях, когда Windows не удаётся запустить. Использование USB-накопителя или пользовательского образа не требуется. Cloud Rebuild включает в себя:

Очистку диска: перед переустановкой Windows можно выбрать удаление файлов или надёжное стирание данных с помощью аппаратных средств накопителя. Процесс очистки является необратимым.

Удалённое управление: ИТ-администраторы могут настраивать и запускать Cloud Rebuild удалённо через поставщика служб конфигурации (CSP) восстановления, используя текущую установленную сборку или указанную целевую сборку.

Чтобы запустить Cloud Rebuild: