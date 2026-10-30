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Новый MacBook Pro ускорит переход ноутбуков на OLED: рынок вырастет более чем на 40 % уже в 2027 году

Компания Apple на днях представила новый MacBook Pro с дисплеем PROLED XDR, ставший первой моделью в линейке бренда с сенсорным тандемным OLED-экраном. Согласно последнему прогнозу аналитической компании TrendForce от 29 октября, появление этого устройства активизирует разработку продвинутых дисплейных технологий среди сторонних производителей панелей.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По оценкам аналитиков, объём поставок новой модели в 2027 году составит от 1,2 до 1,5 млн единиц. Тем не менее в TrendForce отмечают, что первоначальный спрос на новые устройства со стороны потребителей может быть сдержанным. Причиной называют высокую стоимость ноутбука, которая начинается от $2899 долларов за 14-дюймовую модель. Также на объёмы продаж повлияет то, что новинка выходит на рынок одновременно с сохраняющимися в продаже текущими моделями с экранами на базе технологии Mini-LED.

Данный релиз подтверждает стратегию Apple по позиционированию своих продуктов в премиальном сегменте. Наряду с изменением ценообразования для линейки MacBook Neo, которая теперь не относится к категории базовой стоимости, этот шаг отражает стремление компании диверсифицировать своё портфолио продуктов по разным ценовым уровням.

До настоящего момента рынок OLED-ноутбуков формировали преимущественно производители устройств на базе операционной системы Windows, включая Lenovo, HP и Asus, которые внедряли OLED-панели в различных ценовых категориях. Выход Apple должен ускорить перевод продуктовых планов других брендов на OLED и повысить лояльность потребителей к данной технологии, что поспособствует её дальнейшему распространению в индустрии.

Несмотря на прогнозируемое сокращение общего рынка ноутбуков в течение двух лет подряд, сегмент устройств с OLED-экранами, как ожидают аналитики TrendForce, продемонстрирует рост почти на 40 % в 2026 году и более чем на 40 % в 2027 году.

Компания Samsung Display в настоящее время является эксклюзивным поставщиком панелей для MacBook Pro с дисплеем PROLED XDR. Для производства панелей для Apple выделена первая фаза производственной линии поколения G8.6 A6 в кампусе Асан в Южной Корее. Проект имеет стратегическое значение для Samsung Display, так как этот ноутбук стал первым продуктом, запущенным в массовое производство на линии G8.6 с применением тонких металлических масок (FMM).

Тандемная OLED-архитектура экрана и плотность пикселей, составляющая 254 PPI, предъявляют высокие требования к производственному процессу. Выполнение этих требований связано со значительными затратами на материалы и сложностями в обеспечении необходимого уровня выхода годной продукции.

Несмотря на то что другие производители панелей проводят собственные квалификационные программы, высокая стоимость соответствия стандартам Apple и сильные позиции Samsung Display создают барьеры для входа в цепочку поставок. В связи с этим конкурирующие производители OLED-панелей, включая LG Display, BOE и TCL CSOT, переориентировали свои усилия на получение заказов на поставку панелей для моделей OLED MacBook Air, запуск которых запланирован на 2029 год.

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Теги: tandem oled, macbook pro, дисплей, ноутбуки, прогноз, trendforce
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